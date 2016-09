Theaterplatz wird vereint angegangen Stadtwerke und Stadt Meißen legen fest, die Ausbauarbeiten gemeinsam durchzuführen. Das erleichtert die Auftragsvergabe.

Der Theaterplatz in Meißen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Einstimmig hat sich der Bauausschuss der Stadt Meißen für eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Energieversorger Meißner Stadtwerke ausgesprochen. In dem Abkommen wird geregelt, dass beim bereits begonnenen Ausbau des Theaterplatzes einschließlich eines Teils der Leipziger Straße alle Bauarbeiten gemeinsam ausgeschrieben und durchgeführt werden sollen. Dabei obliegen vor allem Tiefbauarbeiten der Stadt, das Verlegen von Versorgungsleitungen und Kabeln den Stadtwerken. Die jeweils anfallenden Kosten werden anteilig aufgesplittet. Die Vereinbarung sei im Hinblick auf die Vergabeverfahren der einzelnen Bauabschnitte von Vorteil, sagte Stadtbauamtsleiter Dirk Herr. Das betreffe auch die Weitergabe der Kostenanteile an den Fördermittelgeber. Der Freistaat hatte Mitte des Jahres Bescheid gegeben, die Arbeiten am Theaterplatz als Maßnahme zur Hochwasserschadensbeseitigung zu fördern. (SZ/mhe)

zur Startseite