Theaterlinde nach Pilzbefall bedroht Die Schäden an einem der Bäume sind nicht durch Vandalen entstanden. Sie sollen sogar dem Erhalt dienen. Das wirft Fragen auf.

Schon seit Mitte November, so eine Information der Stadt, soll die größere der beiden Linden vor dem Theater so aussehen. Dass kein Baumwachs angebracht wurde, liege an einem Parasiten, der vorher absterben soll. © Claudia Hübschmann

Jetzt hilft nur schnelles Handeln. Da waren sich am vergangenen Wochenende nicht nur Experten schnell einig. „Es muss schnellstens Baumwachs an den betroffenen Stamm, ansonsten droht Pilzbefall und schließlich die Fällung“, schreibt Rene Jurisch am vergangenen Sonnabend auf der Facebook-Seite von CDU-Stadtrat Jörg Schlechte. Der hatte am gleichen Tag Bilder gepostet, die erhebliche Schäden am Stamm der größeren der beiden Linden vor dem Theater zeigen.

Anscheinend – so die erste Vermutung – hatten sich Unbekannte mit einem Baummesser an der Rinde zu schaffen gemacht, diese großflächig abgeschlagen. „Zu dieser Jahreszeit ist das eine Schweinerei, da der Baum keine Schutzschicht gegen eindringende Pilze bilden kann“, kommentierte Jurisch weiter.

Dass er damit durchaus Recht hat, bestätigen auch die Experten. Es hätte sofort eine Schutzpaste oder ein Verband an den betroffenen Baum gelegt werden müssen“, so Albert Tamme von der gleichnamigen Meißner Baumschule. Die großflächig abgeschlagene Rinde sei sonst das Todesurteil für die Linde. Bis zum Montagabend war jedenfalls nichts passiert. „Da die Rinde den Baum mit Nährstoffen versorgt, ist sie äußerst wichtig, etwa vergleichbar mit der Haut für den Menschen“, sagt Tamme. Für ihn sei es unbegreiflich, traurig und nicht nachvollziehbar, warum sich jemand an schutzlosen Bäumen vergreift.

„Da muss jemand richtig Zeit mitgebracht haben, wenn man sich das Ergebnis anguckt. Zumal ja sogar ein Schutzgitter um den Baum befestigt wurde“, sagt auch Grit Yildiz vom Aktionsbündnis Grünes Meißen.

Sie befürchtet, dass mit der Aktion ein unrühmlicher Schlussstrich über den schon länger währenden Streit um die Theater-Linden gezogen werden sollte. „Es würde ins Bild passen, wenn ein Gegner der Linden sich an einem der Bäume ausgelassen hätte.“ Eigentlich sollten beide Linden nach einem Beschluss des Bauausschusses im Zuge der Neugestaltung des Theaterplatzes schon im Sommer gefällt werden.

Doch es formierte sich Widerstand in der Bevölkerung, außerdem vonseiten des Rotary Clubs, der 1993 Geld für die Baumpflanzungen gesammelt hatte. Innerhalb der Verwaltung wurde anschließend geprüft, ob man die Linden vielleicht doch vor dem Theater stehenlassen oder umsetzen könnte.

„Dazu haben wir ein Gutachten beauftragt, dass die Machbarkeit anhand des Zustandes der beiden Linden prüfen sollte“, so Meißens Baudezernent Steffen Wackwitz. Das Ergebnis stehe noch aus.

Erste Vermutung falsch

Hinsichtlich der anscheinend durch Vandalismus geschädigten Linde gibt es allerdings eine unerwartete Wende. So stellt Stadtsprecher Philipp Maurer richtig: „Anders als am vergangenen Wochenende im Internet kolportiert, handelt es sich bei dem Eingriff um eine baumpflegerische Maßnahme, die im Interesse der Baumerhaltung vonseiten der Stadt beauftragt und vom Baumsachverständigen Henrik Weiß aus Dresden bereits Mitte November fachmännisch durchgeführt wurde.“

Der Eingriff sei durchgeführt worden, weil an einer der beiden Linden ein großflächiges Pilzmyzel festgestellt wurde. „Um eine weitere parasitische Ausbreitung mit der Folge weiteren Rindensterbens zu vermeiden, wurden die vom Pilz befallenen Rindenflächen entfernt. Das Myzel kann nun über die Wintermonate austrocknen und absterben“, so Maurer weiter.

Der Sachverständige werde seine Befunde zur Baumgesundheit beider Linden den Stadträten im nächsten Bauausschuss im Januar vorstellen.

Ob die größere der beiden Linden durch die getroffenen Maßnahmen zu retten ist, ist allerdings nicht sicher. „Ich habe von einem Befall mit einer Käferart gehört. Wenn das so ist, dürfte ihr Schicksal besiegelt sein“, so Albrecht Tamme von der Baumschule.

Auch Kälte und Nässe dürften zumindest dem beschädigten Baum stark zugesetzt haben, vermutet Grit Yildiz. „Wegen des Frosts der letzten Tage würde der Baum eine neue Rinde ohnehin nicht mehr annehmen können“, sagt sie.

Von der Erklärung der Stadt zeigt sie sich verwundert. „Wer sich den Schnitt am Baumstamm anguckt, der kann nicht ernsthaft von einer fachmännischen Maßnahme sprechen“, sagt sie.

Die Aktion habe einen Beigeschmack. „Die Gegner der Linden haben jetzt, was sie wollen.“ Angesichts der neuen Entwicklungen werde sich das Aktionsbündnis jetzt überlegen, am kommenden Mittwochabend und in der Woche darauf einen Spaziergang über den Weihnachtsmarkt samt Plakaten und spätere Mahnwache an den Linden abzuhalten. Am gleichen Tag findet im Rathaus, 17 Uhr, der letzte Stadtrat des Jahres statt. Denkbar sind neuerliche Nachfragen durch Bürger während der Bürgerfragestunde.

„Eigentlich wollten wir erst im Januar wieder öffentlich tätig werden. Doch nun ergeben sich neue Fragen“, so Grit Yildiz vom Aktionsbündnis.

zur Startseite