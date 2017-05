Theaterliebling sitzt diesmal auf dem Regiestuhl Marc Schützenhofer inszeniert das Klosterhof-Stück „Der Pavillon“. Premiere ist am Sonnabend.

Mantel und Hut wird sich Marc Schützenhofer dieses Jahr im Klosterhof nicht überwerfen. Denn der Zittauer Schauspieler steht bei dem Stück „Der Pavillon“, das am Sonnabend Premiere hat, nicht auf, sondern vielmehr vor der Bühne. Der 41-Jährige, der im Vorjahr vom Publikum zum beliebtesten Schauspieler gewählt wurde, wechselt ins Regiefach. Es ist für ihn keine neue Erfahrung: Am Gerhart-Hauptmann-Theater inszenierte er 2014 bereits das Kinderstück „Sei ein Frosch!“.

Als Marc Schützenhofer 2013 nach Zittau kam, habe er der Intendantin sein Interesse bekundet, auch mal inszenieren zu wollen. Nach der kleineren Kinderproduktion schenkte ihm die Theaterleitung nun erneut das Vertrauen, Regie bei einem Stück zu übernehmen, sagt der beliebte Schauspieler.

Beide Stücke seien nicht zu vergleichen, meint Schützenhofer. Die Inszenierung im Klosterhof ist um einiges größer als die Produktion für Kinder. Und sie wird voraussichtlich auch mehr Besucher anlocken. Für die Kriminalkomödie sind allein am ersten Tag des Kartenvorverkaufs rund 400 Tickets über den Tisch gegangen. Von dem zu erwartenden Erfolg lässt sich Marc Schützenhofer so kurz vor der Premiere nicht unter Druck setzen. Es freue ihn natürlich, wenn das Interesse groß ist. „Der Pavillon“ habe nach seinen Worten auch alles, was ein gutes Klosterhof-Stück haben müsse: Spannung, Humor, Slapstick und eine überraschende Wendung am Ende.

Elliott Nash hat eine Frau, ein Haus, Schulden und ein großes Problem: Er wird von dem Ganoven Harry Shelby erpresst. Da er sich als Krimiautor auf Morde versteht, lockt er den Verbrecher nachts in eine Falle und beseitigt ihn unter dem Fundament für den neuen Garten-Pavillon. Doch dann erfährt er, dass „sein“ Erpresser erschossen aufgefunden wurde. Grund, nervös zu werden: Wessen Leiche liegt dann unter dem neuen Pavillon?

Die Geschichte wurde 1959 von dem australischen Autoren Alec Coppel verfasst. Unter dem Titel „Hasch mich, ich bin der Mörder“ ist die Krimikomödie 1971 mit Louis de Funès in der Hauptrolle verfilmt worden. Für viele Funès-Fans gehört dieser Film zu den besten Werken des charismatischen Franzosen.

Auf der Theaterbühne ist das Stück auch erfolgreich gespielt worden. Nun wollen die Zittauer diesen Erfolg wiederholen. Die heimischen Theatermacher orientieren sich stark an der Originalvorlage – in der Zittauer Inszenierung gibt es aber weniger Figuren. Als Elliott Nash steht Klaus Beyer auf der Bühne. An seiner Seite agieren Maria Weber, Tilo Werner und Riccardo Giagnorio. Wer in dem Stück mitspielt, darauf hatte Regisseur Marc Schützenhofer keinen Einfluss. Er sei aber sehr glücklich über die Besetzung gewesen. In den letzten Proben bis zur Premiere heißt es für das Team, noch Details zu verfeinern.

Die kalten Tage der vergangenen Wochen haben die Proben nicht besonders beeinflusst, sagt Schützenhofer. „Was Regen betrifft, hatten wir Glück“, so der 41-Jährige. Ansonsten hieß es eben, sich warm anzuziehen. Die Gefahr, dass sich ein Schauspieler erkältet und möglicherweise für die Premiere ausfällt, sei nicht größer als sonst gewesen. Die Proben fanden auch nur die letzte Zeit im Klosterhof selbst statt, vorher hatten die Theaterleute das Stück bereits intensiv im Haus einstudiert.

Für Marc Schützenhofer begann die Arbeit an dem Stück schon lange bevor die Darsteller ihr Textbuch in den Händen hielten. Es musste beispielsweise zuvor die Ausstattung mit Gretl Kautzsch und auch die Musik besprochen werden. Es ist eine erhebliche Vorarbeit notwendig, berichtet Schützenhofer. Es sei aber eine schöne Sache. Und wenn sich die Gelegenheit ergebe, würde er gern wieder mal ein Stück inszenieren. Bei den nächsten Aufgaben steht er aber erstmal wieder als Schauspieler auf der Bühne. So im Waldbühnen-Stück „Der König der Schmuggler“. Und Mantel und Hut streift er dann doch noch über – wenn auch nicht im Klosterhof. Im Stadthallengarten Görlitz wird die Krimikomödie „Die 39 Stufen“ im Juni und Juli sechsmal aufgeführt.

Premiere von „Der Pavillon“ ist am 6. Mai, um 20 Uhr, im Klosterhof. Daran schließen sich bis zum 11. August 15 weitere Vorstellungen an.

