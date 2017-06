Theaterleute zeigen Biss Das Landschaftstheater in Reinhardtsdorf ist diesmal ein Krimi – mit Überlänge.

Der Verein Sandsteinspiele geht in die erste Probenwoche für das neue Theater-Spektakel an der Kaiserkrone in Schöna.

Diese Laienschauspieler sind hartnäckiger als manche anfangs dachten. Öffentlich ist zwar seit Monaten kaum was zu hören, doch der Verein Sandsteinspiele wird auch in diesem Jahr wieder über Stock und Stein mit den Besuchern durch die Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna ziehen. Zu dem Spektakel kommen jedes Jahr mehrere Tausend Theaterfreunde.

Bis jetzt hielt sich der Verein auch deshalb zurück, weil wie in jedem Jahr um die Finanzierung gerungen werden musste. Von der Kulturstiftung und dem Fonds für Soziokultur waren zwar Fördermittel bewilligt. Die sind jedoch an eine Beteiligung der Gemeinde gekoppelt. Unterstützt die das Projekt nicht, gibt es auch keine Fördermittel. In der vergangenen Woche fasste der Gemeinderat mehrheitlich den wichtigen Beschluss und fördert das einzigartige Theaterprojekt mit rund 3 000 Euro. „Das ist schon eine Sache, die über die Grenzen der Gemeinde hinaus ausstrahlt und von der unsere Einwohner auch etwas haben“, sagt Bürgermeister Olaf Ehrlich (parteilos). Damit meint er nicht nur Vermieter und Gastronomen, sondern alle, die sich an dieser Art Kultur erfreuen.

In dem neuen Stück zeigen die Theaterleute Biss. Hasenzähne spielen dabei eine besondere Rolle. Das verwundert kaum angesichts des Titels „Der Rasselbock ist los – ein Hasenkrimi“. Dabei verwandeln sich die Mitspieler in Füchse, Wölfe, Maulwürfe und eben Hasen. „Ausgangspunkt für den Landschafts-Krimi ist das Wegbleiben des Storches“, erläutert Uli Jäckle, der in bewährter Weise die Regie führt.

Drei Kilometer zu Fuß zurück 1 von 3 weiter Vorstellungen: ab 19. August jeweils sonnabends, 15.30 Uhr, sonntags 11.30 Uhr, bis zum 17. September. Der Start wird in Schöna sein, dann geht es zu verschiedenen Spielorten. Die Vorstellungen dauern drei bis vier Stunden, knapp drei Kilometer sind dabei zurückzulegen.

Der Storch hat einen Brief hinterlassen: „In Sachsen wurde es mir in der letzten Zeit zu kalt. Ich bleibe jetzt auch den Sommer über in Afrika. Gruß, Storch“. Bald gibt es im Dorf keine Kinder mehr. Die letzte Schule schließt, der Bildungsnotstand bricht aus. Im Wald nahe dem Dorf gründet der Heimatpfleger unter dem Decknamen Rasselbock eine Häschenschule. Die Dorfbewohner schleichen sich nachts aus den Häusern, verwandeln sich in Hasen und befreien sich so von ihren Alltagszwängen. Die neue Gesellschaft prosperiert. Doch Füchse und Wölfe schleusen einige Maulwürfe in die Hasengesellschaft ein. Verrat, Neid und Missgunst bedrohen die neue Gemeinschaft. Es entsteht ein Kampf um Leben und Tod, in der Mut, Schlauheit und natürlich die Liebe den Sieg davontragen.

Wie das die Laiendarsteller zusammen mit dem Theater Aspik Hildesheim umsetzen, ist nun die Frage. Ab 26. Juni beginnt die erste Probenwoche. „Wer will, kann gern noch zu uns stoßen“, erklärt Vereinsvorsitzender Sebastian Lachnitt. Gesucht werden nicht nur Schauspieler, sondern auch allerhand Helfer hinter den Kulissen. Ein zweiter Probenblock folgt vom 24. Juli bis zum 18. August. Mehr geht nicht, denn für den 19. August ist um 15.30 Uhr die Premiere angesetzt. Danach folgen neun weitere Vorstellungen, zwei mehr als im Vorjahr. Den Hasenkrimi gibt es demnach mit Überlänge.

Bei Interesse bitte melden bei: info@sandsteinspiele.de

www.sandsteinspiele.de

