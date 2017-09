Theatergala zur neuen Spielzeit Das Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau zeigt am Sonnabendabend, was es auf der Bühne demnächst alles zu sehen gibt. In der Region ist am Wochenende aber noch viel mehr los, von Gesundheitstag über Party bis zu Autocross. Einfach in den www.sz-veranstaltungskalender.com schauen.

Auch die Tänzer zeigen am Sonnabend Einblicke in ihr Spielzeitprogramm. © Matthias Weber

Das Gerhart-Hauptmann-Theater bietet bei der Spielzeiteröffnungsgala in Zittau Einblicke in die neue Spielzeit – am Sonnabend, ab 19.30 Uhr, während einer festlichen Gala. Die Gala gibt traditionell einen Vorgeschmack auf die neue Spielzeit in den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Konzert. Alle vier Sparten – unter anderem auch die Tanzcompany präsentieren sich in einem gemeinsamen Abendprogramm, und natürlich werden auch die neuen Gesichter des Ensembles vorgestellt. Mit Beginn dieser Spielzeit verstärkt die Sopranistin Jenifer Lary das Musiktheaterensemble, und der Schauspieler Florian Graf ist ab sofort festes Mitglied im Zittauer Schauspielensemble.

Wie viel Arbeit in einer Spielzeit steckt und wie viele Köpfe hinter den Kulissen an einer Inszenierung arbeiten, präsentiert Schauspielerin Maria Weber in Form einer Ausstellung im Theater-Foyer zur Zittauer Eröffnungsgala. Natürlich werden an diesem Abend auch die beliebten Gerhart-Hauptmann-Theater-Zittau-Preise vergeben, mit denen das Theater und der Verein Freunde des Theaters Zittau zu Beginn jeder Spielzeit die beliebtesten Schauspieler/innen und die besten Inszenierungen der vergangenen Spielzeit ehren. Mit der Gala zur Spielzeiteröffnung will sich das Theater auch bei seinen Abonnenten bedanken, die die Veranstaltungen an beiden Häusern kostenfrei besuchen können. Alle anderen bekommen Tickets bereits für fünf Euro.

