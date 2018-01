Theaterfreunde schreiben Ministerpräsidenten Vor den anstehenden Tarifverhandlungen drückt der Zittauer Verein seine Sorgen in einem offenen Brief aus.

Zittau. Im Jahr 2018 steht das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau vor zahlreichen Herausforderungen. Dazu zählen auch die neuen Tarifverhandlungen, die nach Ende des Haustarifvertrages in Kürze anstehen. Diese bereiten nicht nur dem Theater selbst, sondern auch dem Verein „Freunde des Zittauer Theaters“ große Sorgen. Aus diesem Grund hat sich der Verein jetzt mit einem Brief an den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer sowie die Fraktionen im sächsischen Landtag gewandt, wie Schatzmeister Jens Hentschel-Thöricht mitteilt.

In dem Schreiben drückt die Vorsitzende, Bärbel Fliegel, die Befürchtung aus, „dass die unserem Theater zur Verfügung stehenden Mittel nicht reichen werden, um die höheren Tarifforderungen aus dem jetzigen Theaterhaushalt ausreichend finanzieren zu können.“ Die daher nötig werdenden Einsparungen könnten nach Ansicht der Zittauer Theaterfreunde „für einzelne Sparten oder gar für die gesamte Theater GmbH das Aus bedeuten“.

Hoffnung setzt der Verein in die für 2018 geplanten Ausgaben für Kunst und Kultur in Sachsen, die sich auf 216 Millionen Euro belaufen sollen. Eine Unterstützung vonseiten des Freistaats sieht Frau Fliegel als wichtig an, denn „viele Theater und Orchester in unserem Kulturland Sachsen sind nicht auskömmlich finanziert.“ Und die Kommunen seien oft nicht mehr in der Lage, die freiwilligen Aufgaben im Kulturbereich zu erfüllen. Auch die Darsteller und Mitarbeiter am Zittauer Theater würden seit Jahren unterhalb des regulären Tarifs arbeiten. Mit der Bitte, „der Erhaltung und der ausreichenden finanziellen Förderung der Theater das nötige Augenmerk zu schenken“, wird der Brief abgeschlossen. Schließlich sei Sachsen ein wirtschaftlich starkes Land, das in den zurückliegenden Jahren eine gute Haushaltslage erreicht haben, wie es Frau Fliegel ausdrückt. Nun hoffen die Theaterfreunde auf messbare Taten seitens der politisch Verantwortlichen, so Hentschel-Thöricht. (SZ)

