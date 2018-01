Theater und die Wirtschaft profitieren voneinander

Das Gerhart-Hauptmann-Theater ist mit den Görlitzer Werken von Bombardier und Siemens in vielerlei Hinsicht eng verbunden. Als Gründungsmitglieder der Niederschlesischen Theaterstiftung haben beide Konzerne großen Anteil an der Verwirklichung künstlerischer Vorhaben in den vergangenen Jahren, die aus dem regulären Haushalt des Theaters nicht zu stemmen gewesen wären. Neben wichtigen finanziellen Beiträgen ist es auch die fachliche Expertise, von der das Theater profitiert. Gern erinnere ich mich unter anderem an die intensive Mitwirkung der Waggonbauer bei der Fertigung des riesigen artistischen Gerüstes für unsere Tanztheaterproduktion „Alpha 1“. Und natürlich sind viele Mitarbeiter der Werke Besucher unserer Vorstellungen. Über diesen Momenten des Austausches im Alltag liegt aber eine weitere wertvolle Ebene: Die Stadt Görlitz und ihre Region sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie stark Kultur und Wirtschaft einander grundsätzlich bedingen, welche intensiven Wechselwirkungen zwischen diesen beiden oft fälschlicherweise als gegensätzliche Sphären betrachteten Bereichen bestehen. Der bedeutendste Faktor ist hierbei vielleicht die Innovationskraft. Ohne die kontinuierliche Entfaltung dieser Energie über Jahrhunderte wäre die urbane Substanz von Görlitz nie entstanden. Und ohne sie ist ihre Weiterentwicklung infrage gestellt. Innovation ist stets das Ergebnis der kreativen Zusammenarbeit von Menschen. Wir sollten daher gemeinsam mit allen Kräften dafür eintreten, dass durch die Erhaltung der Werksstandorte und ihrer Arbeitsplätze das existenzielle Gleichgewicht zwischen Kultur und Wirtschaft, in unserer Stadt eine prosperierende Zukunft haben kann.

Der Autor ist Generalintendant des Gerhart-Hauptmann-Theaters Görlitz/Zittau

