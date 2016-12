Theater sucht Statistin als Double Patricia Bänsch spielt eine junge Duchess. Die Rolle der gealterten wird noch besetzt.

Patricia Bänsch spielt die junge Duchess Campbell. © Nikolai Schmidt

Die Kammeroper „Powder Her Face“ im Gerhart-Hauptmann-Theater – Premiere ist am 28. Januar 2017 – erzählt die Lebensgeschichte der Dirty Duchess Margaret Campbell. In der Inszenierung spielt Solistin Patricia Bänsch die junge, ihr Leben in vollen Zügen genießende Margaret Campbell. Verarbeitet werden diese Episoden in Form von Rückblicken der später verarmten, tragisch endenden Fürstin. Für die Rolle der älteren Duchess sucht das Theater nun nach einem Double für Patricia Bänsch. Die gesuchte Statistin sollte mindestens 50 Jahre alt und von großer, schlanker Gestalt sein. Musikalische Ausbildung oder sonstige Vorkenntnisse sind nicht vonnöten. Margaret Campbell, Duchess von Argyll war ein prominentes und streitbares Mitglied der britischen Gesellschaft und eine der meistfotografierten Frauen des letzten Jahrhunderts. Besonders bekannt wurde sie in Großbritannien aufgrund ihres promiskuitiven Lebensstils und etlicher Skandale. (SZ)

Interessierte Damen wenden sich bitte an Frau Lange vom Künstlerischen Betriebsbüro des Görlitzer Theaters: a.lange@g-h-t.de

