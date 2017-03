Theater sucht Statisten für „Manon Lescaut“

Görlitz. Das Gerhart-Hauptmann-Theater sucht für die Inszenierung der Oper „Manon Lescaut“ in Görlitz nach sechs jungen Damen zwischen 18 und 30 Jahren, die im Stück gleich zwei verschiedene Nebenrollen übernehmen dürfen. Vor allem aber besteht Bedarf an jungen, sportlichen Herren, die im Stück eine Gruppe Soldaten spielen sollen. Das teilt Theatersprecherin Franziska Springer mit. Vorkenntnisse sind für die Rollen nicht erforderlich.

Die Oper wird am 8. April Premiere in Görlitz feiern. Inszeniert wird sie vom französischen Regisseur François de Carpentries. Laut Springer geht es in „Manon Lescaut um „große Gefühle, packende Dramatik und die Frage nach dem Sinn des Lebens“. Die Oper von Giacomo Puccini erzählt von Manon, die sich nicht zwischen einem lieblosen Leben in Luxus und wahrer Liebe in Armut entscheiden kann. (SZ)

Interessierte wenden sich zur Anmeldung für das Cas-ting und weitere Informationen per E-Mail an Angelika Lange unter a.lange@g-h-t.de.

