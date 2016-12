Theater-Mitarbeiter fordern Sicherheit Dazu muss aus ihrer Sicht der Freistaat mehr Gelder zur Verfügung stellen.

Das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz/Zittau in Görlitz. © Arno Burgi/dpa

Zusätzliche Gelder für den Erhalt der sächsischen Theaterlandschaft abseits der Metropolen fordern die Betriebsräte der Theater in Görlitz/Zittau, Annaberg-Buchholz, Döbeln und Zwickau. Der gemeinsame Aufruf ist an die Landtagsabgeordneten im Freistaat Sachsen gerichtet, die in dieser Woche den Landeshaushalt in Dresden verabschieden werden. Die im Etat vorgesehene Erhöhung der Kulturraummittel sei zwar richtig, erklären die Betriebsräte, aber nicht ausreichend. Stattdessen sollten die finanziellen Sockelbeträge für Theater und Orchester durch den Freistaat erhöht werden. Der Forderung der Betriebsräte schlossen sich auch die Geschäftsführer an, im Fall des hiesigen Theaters Generalintendant Klaus Arauner und der kaufmännische Direktor Caspar Sawade.

Die Betriebsräte verweisen auf die Zugeständnisse, die die Belegschaften der Theater teilweise seit Jahren erbringen, um ihre Häuser und damit auch ihre Jobs zu erhalten. In Görlitz/Zittau beispielsweise tragen die Mitarbeiter seit zwölf Jahren mit Haustarifverträgen zum Fortbestehen des Theaters bei, inzwischen haben sie auf Gehälter in Höhe von 17,5 Millionen Euro verzichtet. In den anderen Theatern sieht es nicht anders aus. In Annaberg beispielsweise verzichteten die Mitarbeiter auf 8,7 Millionen Euro Gehälter. Andererseits gehört es eben auch zur Wahrheit, dass nur wenige private Unternehmen in der Oberlausitz außerhalb des öffentlichen Dienstes Tarifgehälter zahlen.

