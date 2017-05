Theater macht Radfahrern ein Geschenk Gemeinsam mit dem Fahrradgeschäft Little John Bikes möchte das Gerhart-Hauptmann-Theater für eine umweltfreundlichere Fortbewegung werben.

Szene aus dem Musical „The Producers“, das derzeit am Görlitzer Theater aufgeführt wird. © pawel sosnowski/80studio.net

Kostenlose Fahrradsattelüberzieher verteilt das Gerhart-Hauptmann-Theater am Dienstag in Görlitz wie auch im gesamten Landkreis. Gemeinsam mit dem Fahrradgeschäft Little John Bikes möchte das Gerhart-Hauptmann-Theater so für eine umweltfreundlichere Fortbewegung während der Sommermonate in den Städten werben. So sollen Theaterbesucher gelockt werden, mit dem Fahrrad zu den Sommertheater-Spielorten im Görlitzer Stadthallengarten, auf die Jonsdorfer Waldbühne oder den Zittauer Klosterhof zu kommen. „Es gibt tolle Radwege ins Gebirge und an der Neiße“, sagt Marketingleiterin Tina Hentschel .

In Görlitz wird der Stadthallengarten vom 3. Juni bis 16. Juli zum zweiten Mal als Spielort genutzt. Mit „Frau Luna“ hat dann eine der bekanntesten Operetten in Görlitz Premiere. Außerdem gibt es das Tanzstück „Sacre“, die Hitchcock-Kriminalkomödie „Die 39 Stufen“ und das Unterhaltungskonzert „Carmen tanzt Flamenco“ (SZ)

www.g-h-t.de/Sommertheater-2017

