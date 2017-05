Theater macht Frauen ein Angebot Am Donnerstag findet die zweite Vorstellung des Musicals „The Producers“ in Görlitz statt. Für Frauen hat das Gerhart-Hauptmann-Theater hat dann eine Überraschung.

Szene aus dem Musical „The Producers“, das derzeit am Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz gezeigt wird. © pawel sosnowski/80studio.net

Nach der Premiere des Musicals „The Producers“ am Sonnabend, findet am Donnerstag, dem 25. Mai, 19.30 Uhr, die zweite Vorstellung statt. Anlässlich des „Herrentags“ hält das Theater eine besondere Überraschung für alle Frauen bereit, die traditionell an diesem Tag eher selten mit Aufmerksamkeit bedacht werden: Alle weiblichen Besucher bekommen ihre Eintrittskarten für diese Vorstellung um 50 Prozent reduziert. Darüber informiert Theater-Sprecherin Franziska Springer. Der Rabatt ist ab sofort an den Theaterkassen und natürlich auch an der Abendkasse erhältlich.

„The Producers“ erzählt die Geschichte des verkrachten Broadwayproduzenten Bialystock (Stefan Bley) und des unglücklichen Buchhalters Bloom (Daniel Eckert). Die beiden finden sich zusammen, um ein garantiert erfolgloses Broadway-Musical auf die Bühne zu bringen und sich anschließend mit dem Geld ihrer Finanziers in die Sonne abzusetzen. Inszeniert ist das Stück von Sebastian Ritschel. (SZ)

