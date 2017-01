Theater-Linden in Windeseile beseitigt In einer Hauruck-Aktion wurden die beiden Bäume gefällt. Den Termin teilte die Stadt im Vorhinein nicht mit.

Es dämmert gerade, als der Platz vor dem Meißner Theater abgesperrt wird und die Linden gefällt werden. © privat

Lange wurde über sie gestritten und diskutiert, jetzt sind die beiden Linden vor dem Theater Meißen innerhalb von nicht einmal zehn Minuten beseitigt worden. Passiert ist es am vergangenen Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr. Im Morgengrauen wurde der Platz vor dem Theater kurzzeitig abgesperrt. Mit Hilfe einer Hebebühne wurden die beiden Bäume gekappt und sofort vor Ort gehäckselt. Übrig blieben nur die beiden Stümpfe in den im Boden eingefassten Gittern. Damit endet ein mehr als sechsmonatiger Streit, ob die Linden erhalten werden müssen oder im Zuge der anstehenden Umgestaltung des Theaterplatzes weichen sollen. Um die Überlebens- und Wachstumsaussichten der Bäume zu klären, hatte die Stadt extra ein Gutachten anfertigen lassen. Dieses stellte für beide Bäume keine gute Prognose am Standort in Aussicht. Auch eine Umsetzung wurde als wenig erfolgversprechend eingeschätzt.

Der Bauausschuss hatte sich bereits im Sommer für eine Fällung ausgesprochen. Dagegen stimmten nur CDU-Stadtrat Jörg Schlechte und der Grüne Heiko Schulze. Zuletzt hatte die Verwaltung als Termin für die Fäll-Aktion vage von „im Februar“ gesprochen. Ein genauer Zeitpunkt wurde nicht genannt – wohl wegen Befürchtungen, dass Naturfreunde dann vor Ort protestieren. Protest gibt es aber auch im Nachhinein. So schreibt ein Facebook-Nutzer zu diesem Thema: „Es zeugt von Schwachsinn und schlechtem Gewissen, diese Bäume in der Nacht zu fällen. Freilich wäre es sinnvoller, erst einmal wichtige Arbeiten wie Winterdienst zu machen.“.

zur Startseite