Theater lädt zur Komödie „Liebe Diebe" ein Ein etwas unwahrscheinliches Kriminalstückkomödie von Louis-Michel Colla ist am 27. Januar in Zittau zu erleben.

Szene aus „Liebe Diebe“ © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Zittau. Ein todsicherer Coup ist manchmal doch nicht so einfach, wie er sein sollte: Als Vincent in eine Pariser Wohnung einbricht, ist er überraschenderweise nicht allein. Obwohl die Besitzerin eigentlich im Urlaub ist, trifft er auf ihre Freundin Liliane. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, ist sie auch noch ausgerechnet Richterin. Als ein Gendarm eintrifft, ist die Verwechslung perfekt: Sind der Polizist und die Richterin ein Paar? Ist Vincent ein Liebhaber? Sagt er die Wahrheit, wenn er behauptet ein Einbrecher zu sein? In dieses unübersichtliche Chaos platzt schließlich die Tochter des Gendarms herein, die in Vincent endlich die Lösung für ein Problem erkennt, das bei ihrem Vater unangenehme Fragen aufwirft.

Diesen und anderen Fragen geht die Kriminalkomödie von Louis-Michel Colla nach, die am 27. Januar, um 19.30 Uhr, im Theater Görlitz zu sehen sein wird.

