Theater kürt Publikumslieblinge Sabine Krug und Stephan Bestier sind die besten Schauspieler. Ihr Sieg ist eindeutig gewesen – nicht so beim besten Stück.

Sabine Krug spielt in „Der Pantoffel-Panther“ an der Seite von Tilo Werner. Jetzt ist die 59-Jährige zur beliebtesten Schauspielerin gewählt und mit dem Gerhart-Hauptmann-Theater-Preis ausgezeichnet worden. © pawel sosnowski/80studio.net

Sabine Krug wird umschwärmt. Und das nicht nur von Tilo Werner in der Komödie „Der Pantoffel-Panther“, sondern auch von den Zuschauern. Die Theaterbesucher haben sie jetzt zur beliebtesten Zittauer Schauspielerin gewählt. Etwa 400 Personen haben in den vergangenen Wochen an der Abstimmung teilgenommen, davon ungefähr ein Viertel online.

Am Sonnabend bekam Sabine Krug bei der Spielzeiteröffnungsgala den Gerhart-Hauptmann-Theater-Preis, der vom Verein „Freunde des Zittauer Theaters“ finanziell unterstützt wird. Die Auszeichnung kommt pünktlich zu Sabine Krugs 25-jährigem Jubiläum. Seit 1992 steht die gebürtige Roßlauerin in Zittau auf der Bühne. Bereits bei der letzten Vorstellung auf der Jonsdorfer Waldbühne am 13. August hatten ihr die Komparsen wie auch die Theaterfreunde zum Jubiläum gratuliert und kleine Geschenke überreicht.

Ihr Schauspieldiplom erwarb Sabine Krug 1989, anschließend erhielt sie feste Engagements an den Theatern in Eisenach, Parchim und Eisleben. Danach wechselte sie in die Oberlausitz und blieb dem Gerhart-Hauptmann-Theater bis heute treu. Diese Verbundenheit wird von den Theaterbesuchern honoriert. Bereits im Vorjahr erhielt Sabine Krug viele Stimmen bei der Wahl der beliebtesten Schauspielerin. Mit gerade mal fünf Stimmen Vorsprung war Kollegin Maria Weber am Ende erfolgreich.

Dieses Jahr ist das Ergebnis eindeutiger ausgefallen. Wobei sich die Präferenzen der Teilnehmer, die online oder mit Abstimmungskarte votiert haben, deutlich unterscheiden. Während Sabine Krug bei der Online-Abstimmung nur im Mittelfeld lag, entschied sich der Großteil derer, die mit Karte abstimmten, für die 59-Jährige.

Am Ende zählt natürlich nur der Sieg. Den konnte bei den Männern Stephan Bestier für sich verbuchen. Bereits vor drei Jahren hatte er den Gerhart-Hauptmann-Theater-Preis, der damals erstmalig vergeben wurde, erhalten. Seit 2009 gehört Bestier dem Ensemble des Zittauer Theaters an – unter den männlichen Mitgliedern ist er damit der Dienstälteste.

Bestier hat in den vergangenen acht Jahren bereits mehrere Dutzend Rollen am hiesigen Theater gespielt – so war er beispielsweise im Weihnachtsmärchen „Die zertanzten Schuhe“ und in „Comedian Harmonists“ zu erleben. In der vorigen Spielzeit wirkte er unter anderem in „Ein Sommernachtstraum“, „Der Pantoffel-Panther“ und „Der König der Schmuggler“ mit. In diesen drei Stücken stand auch Sabine Krug auf der Bühne.

Zur beliebtesten Inszenierung der Spielzeit 2016/2017 ist allerdings ein anderes Stück vom Publikum gewählt worden: „Der Pavillon“. Alle 17 Vorstellungen der Kriminalkomödie im Zittauer Klosterhof waren mit 2 500 Besuchern nahezu restlos ausverkauft.

Theaterbesucher können das Stück in der neuen Spielzeit noch mal im Stadthallengarten Görlitz erleben. Ebenso wie den „Pantoffel-Panther“, der im Oktober zweimal aufgeführt wird. Die Verwechslungskomödie musste sich bei der Wahl des besten Stücks ganz knapp dem „Pavillon“ geschlagen geben. Das Klosterhof-Stück gewann mit einer Stimme Vorsprung.

In der neuen Spielzeit stehen aber nicht nur alte Inszenierungen auf dem Programm. Bereits an diesem Freitag hat das Ein-Personen-Stück „Am Boden“ Premiere. Der Monolog erzählt von dem Konflikt einer jungen Pilotin zwischen Karriere und Familie. Nur eine Woche später wird dann das Schauspiel „Der Fleck“ erstmals aufgeführt. Das Stück der polnischen Autorin Joanna Mazur gewann 2016 beim internationalen Dramenwettbewerb „Talking about Borders“ den zweiten Preis. Das Gerhart-Hauptmann-Theater zeigt es als Uraufführung. In „Der Fleck“ spielen auch Sabine Krug und Stephan Bestier wieder mit.

„Wir haben für die Spielzeit 2017/18 einen Spielplan erarbeitet, der Themen aufgreift, die in die gesamte Gesellschaft – ja, bis ins Leben eines jeden Einzelnen hineingreifen“, sagt Schauspielintendantin Dorotty Szalma. In der neuen Spielzeit stehe über allen zwölf Premieren das Thema „Mal anders gelacht – mal anders gedacht“. Frau Szalma hofft, den Theaterbesuchern eine ausgewogene Mischung an Stücken präsentieren zu können, bei der für jeden das Richtige dabei ist.

