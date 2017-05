Theater im Ohr ist wieder Spielstätte Frank Hubrig ist am Sonnabend als Veranstaltungsmanager am Bärwalder See. Dort organisiert er einen Otto-Reutter-Abend.

Frank Hubrig (63), ist Inhaber einer Künstler- und Eventagentur in Weinböhla und organisiert einen Otto-Reutter-Abend. © privat

Herr Hubrig, an diesem Sonnabend sind Sie zum ersten Mal am Bärwalder See als Veranstaltungsmanager im Einsatz. Wie ist die Idee entstanden?

Mit einem Freund bin ich im vergangenen Jahr ins Gespräch gekommen und der hat vom Bärwalder See und dem Theater im Ohr erzählt. Dann bin ich mal hingefahren, habe mich umgesehen, und als nächstes einen Termin mit Roman Krautz gemacht.

Nachdem die Gemeinde Boxberg selbst nicht mehr als Veranstalter auftritt, hat sie der für den Landschaftspark Bärwalder See zuständige Roman Krautz sicher mit offenen Armen empfangen?

Wir haben ein Gespräch geführt und Roman Krautz gab mir grünes Licht. Mit einem Otto Reutter-Abend fange ich klein und bescheiden an. Ich denke, man sollte nicht gleich eine laute Rockband ins Theater im Ohr stellen und die Urlauber verschrecken. Der Reutter-Abend ist ein ruhiges und niveauvolles Programm. Ich habe es schon zweimal ausprobiert und weiß, dass die beiden Künstler gut ankommen.

Das gut ankommen ist wichtig, denn Sie tragen das geschäftliche Risiko ganz allein?

Ja, das liegt zu 100 Prozent bei mir. Ich will aber diese besondere Location mal ausprobieren. Im Großraum Dresden tummeln sich viele. Boxberg ist dagegen nicht so überlaufen, was kulturelle Angebote betrifft. Deswegen habe ich auch insgesamt drei Veranstaltungen im Theater im Ohr geplant, nach dem Otto Reutter-Abend am 27. Mai als nächstes am 8. Juli Comedy mit dem „Sachsenkind Friedlinde“, und am 19. August kommt das Kabarett „Die Kaktusblüte“. Das Ambiente reizt mich.

Läuft der Ticket-Vorverkauf für die Veranstaltung gut?

Bis jetzt sind 15 Karten gekauft. Ich hoffe, dass am Abend noch ein paar weggehen. Wenn so 50, 60 Leute kommen, das wäre schön. Natürlich hoffe ich auf gutes Wetter. Als Ersatzvariante habe ich aber auch den großen Raum im Tourismusinformationszentrum gebucht. Vormittags ist dort noch eine Hochzeit drin. Aber unsere Aufbauzeit für die Veranstaltung ist kurz, sollte es regnen, kommen wir trotzdem zurecht. Wir sind ja da, bauen die Technik auf, machen den Einlass. Da komme ich auch ins Gespräch mit den Zuschauern.

Was machen Sie, sollte der Otto-Reutter-Abend ein Flop werden?

Auf jeden Fall finden dann trotzdem die Veranstaltungen im Juli und im August statt. Das erste Event ist kein Maßstab, ob Interesse da ist oder nicht. Als Manko sehe ich, dass es keine Gastronomie für die Gäste gibt. Aber wie Roman Krautz sagt, ist ja viel Bewegung drin am Bärwalder See. Da bin ich gerne dabei.

Das Gespräch führte Carla Mattern.

