Theater haut in die Tasten Im Foyer des Burgtheaters in Bautzen wird am Sonntag ein spezielles Instrument eingeweiht. Und das ist noch nicht alles.

Die ersten neugierigen Besucher waren schon mal ziemlich angetan von der neuen Attraktion im Burgtheater: einem Klimperphon. © Uwe Soeder

Ein Klavier kennt jeder. Aber was ist ein Klavier, das an der Wand hängt und bei dem ein Kasper die Seiten zupft? Im Bautzener Burgtheater hat man die Antwort darauf und die originelle Installation kurzerhand „Klimperphon“ genannt. Eingeweiht wird sie an diesem Sonntag, passend zur Vernissage der Ausstellung von Axel Jirsch. Der ist ein Künstler, dessen Herz besonders am Puppentheater hängt. Er spielt eigene Stücke, er hat viele Puppen geschnitzt, Bühnen erfunden und bemalt. Aber auch durch seine fantasievollen Installationen und seine Grafiken ist Axel Jirsch bekannt geworden. Weil die Bautzener Theatermacher fanden, dass das Foyer des Burgtheaters zwar schön modern, aber ein wenig zu erwachsen für die jungen Besucher aussieht, haben sie Axel Jirsch um Hilfe gebeten. Und so entstand eben jenes Klimperphon, das dem Publikum in den nächsten Jahren Freude bereiten soll. Rund um das Instrument sind ab Sonntag weitere Arbeiten von Axel Jirsch zu bewundern. Unterstützt wurde das Projekt von der Kreissparkasse Bautzen und dem Theater-Förderverein. An die Vernissage schließt sich eine Premiere im Puppentheater an. Die Aufführung von „Aladin und die Wunderlampe“ beginnt 16 Uhr. Die Besucher erleben, wie der arme Straßenjunge Aladin dank des Lampengeistes sein Glück findet. (SZ)

Vernissage am Sonntag, 15 Uhr, Premiere „Aladin und die Wunderlampe, 16 Uhr, im Burgtheater Bautzen.

