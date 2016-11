Theater beim Rechtsanwalt In zwei Wochen hat das Kriminalstück „Das Verhör“ Premiere. Vorgestellt wird es mit echten Fachleuten.

Eine Leine mit Tatortfotos gehört zu den Requisiten des Stücks „Das Verhör“, das, wie auf der Zeichnung gezeigt, auf der Vorbühne im Theater aufgeführt wird. Das Stück hat am 19. November um 19.30 Uhr Premiere. Vorgestellt wird es durch den Dramaturgen Matthias Wolf (links) und Regisseur Klaus-Peter Fischer (rechts vorn) bei einer Soiree in der Kanzlei von Rechtsanwalt Stefan Ettelt (hinten). © André Braun

Das Konferenzzimmer der Anwaltskanzlei Kulitzscher & Ettelt ist der perfekte Raum für die Soiree zum Kriminalstück „Das Verhör“. Das meinen Dramaturg Matthias Wolf und Regisseur Klaus-Peter Fischer. Die Gäste hören Auszüge aus der Geschichte um die Vergewaltigung und Ermordung von zwei Mädchen. Die Aufklärung der Fälle gestaltet sich schwierig. Der Anwalt verwickelt sich beim Verhör durch den Kriminalbeamten in Widersprüche und wird selbst zum Verdächtigen. „Es kommt zu einem unerbittlichen Duell zwischen zwei Männern, die sich auch privat kennen“, so Wolf. „Es geht um Ethik, Moral und Vertrauen“, ergänzt Fischer. Darüber können die Besucher mit den Schauspielern, aber auch dem Anwalt Stefan Ettelt und dem Döbelner Polizeihauptkommissar Andree Wagner diskutieren. Die Aufführung im Theater erfolgt auf der Vorbühne – ganz nah am Publikum. (DA/rt)

Das Verhör: Soiree, 10. November, 18.30 Uhr, Kanzlei Kulitzscher & Ettelt, Obermarkt 22 in Döbeln.

zur Startseite