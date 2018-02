The Love Beatles in der Lausitzhalle

© HY-photo Gernot Menzel

Rund 600 (mitsingende) Zuschauer erlebten am Samstagabend das Beatles-Musical „Please, Mr. Postman“ in der Lausitzhalle Hoyerswerda. Sie unternahmen eine Reise zu verschiedenen Karrierehöhepunkten der legendären Band, unterstützt durch Tänzer und Tänzerinnen in zeitgenössischen Kostümen. Auch die Band selbst, The Love Beatles, legt größten Wert auf authentische Kostüme und Instrumente. Foto: GM

