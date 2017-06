Tharandter Straße wird zur Engstelle Wahrscheinlich wird es ab 6. Juni noch enger, auf der Straße zwischen Dresden und Freital. Es wird gebaut.

Freital/Dresden. Voraussichtlich ab kommendem Dienstag, 6. Juni, müssen sich Autofahrer auf Staus und Behinderungen auf der Tharandter Straße zwischen Freital und Dresden einstellen. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Stadt Dresden Bauarbeiten an den Stützmauern der Weißeritz angekündigt.

Eigentlich sollten diese schon am vergangenen Montag starten, doch es gab Verzögerungen. Wie die Stadt Dresden nun mitteilt, sei nun frühestens am 6. Juni mit dem Beginn der Bauarbeiten zu rechnen. Die Tharandter Straße ist unter der Autobahnbrücke halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird per provisorischer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Es steht aber noch nicht fest, ob die Ampel dauerhaft bis zum Ende der geplante Bauarbeiten im Oktober in Betrieb sein wird. Das sei abhängig von der vorgefundenen Bausubstanz. (SZ/win)

