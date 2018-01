Tharandter sollen ans schnelle Netz Trotz Arbeiten der Telekom sind noch immer einige Gebiete ohne schnelles Internet. Das will die Stadt nun selbst ändern.

Tharandt. Wie geht es weiter mit dem Ausbau des Breitbandnetzes in Tharandt? Nachdem die Deutsche Telekom zum Ende vorigen Jahres die Bauarbeiten im Stadtgebiet und einigen Ortsteilen abgeschlossen hat, verfügen noch längst nicht alle Haushalte über schnelleres Internet. Um auch diesen Einwohnern eine zügige Datenverbindung zu ermöglichen, hat die Stadt Tharandt ein sogenanntes Markterkundungsverfahren durchgeführt. Bei diesem soll herausgefunden werden, welche Gebiete trotz des Telekom-Ausbaus noch unterversorgt sind. Die entsprechenden Ergebnisse will die Rathausspitze nun am Donnerstag, dem 25. Januar, im Stadtrat vorstellen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Ratssaal des Tharandter Rathauses.

Nach Angaben der Stadt werden derzeit bereits verschiedene Möglichkeiten überprüft, wie der Breitbandausbau für solche unterversorgten Gebiete vorangehen kann. Nach den Kostenschätzungen sollen die Leistungen für die betreffenden Haushalte noch in diesem Frühjahr ausgeschrieben werden.

