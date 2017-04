Tharandter Orgel erklingt am Sonntag Am Sonntag erklingt in der Tharandter Bergkirche ein Konzert. Dies ist Teil des Tharandter Orgelsommers.

In der Tharandter Bergkirche gastiert am Sonntag das Leipziger Duo „Presto“. © Katja Frohberg

Das Leipziger Duo „Presto“ gastiert am Sonntag, dem 30. April, in der Tharandter Bergkirche. Ab 17 Uhr werden Alexander Pfeifer an der Trompete und Frank Zimpel an der Orgel ein Konzert geben. Dieses steht unter dem Motto „Musik aus Barock und Gegenwart“. Beide Musiker sind bereits zum fünften Mal zu Gast in Tharandt, zuletzt 2012, teilen die Organisatoren der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde mit. Am Sonntag ist ein virtuoses Konzert zu hören mit Werken mitteldeutscher Komponisten wie Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Zudem soll dem 250. Todestag von Georg Philipp Telemann gedacht werden. Einlass ist 16.30 Uhr. Der Eintritt zu dem Konzert beträgt sieben Euro an der Abendkasse, ermäßigt fünf Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Das Konzert ist Teil des Tharandter Orgelsommers. In den Sommermonaten ist die Bergkirche außerdem sonnabends und sonntags von 14 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. (SZ)

