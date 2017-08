Tharandter Buchladen möchte der Beste sein „Findus“ ist für einen Buchhandelspreis nominiert. Es wäre nicht der erste Preis.

Lesungen wie von Übersetzerin Reinhild Böhnke sind in der Buchhandlung Findus schon Tradition. © Kamprath

„Findus“ in Tharandt ist neben zwei weiteren privaten Buchläden aus Sachsen für den Deutschen Buchhandlungspreis nominiert. Insgesamt hoffen dieses Jahr 17 Geschäftsinhaber auf die Auszeichnung. Zunächst beworben hatten sich 502 Händler. Eine Jury wählte schließlich für die Endrunde die Nominierten aus. Ausgezeichnet werden sollen Geschäfte, die sich den Herausforderungen und Veränderungen, die Internethandel und E-Books mit sich bringen stellen. Dazu gehören ausgesuchte, anspruchsvolle Sortimente, persönliche Beratung und Buch-Empfehlungen, Autorenlesungen und andere Veranstaltungen.

Alle drei sächsischen Buchhandlungen sind für eine dotierte Auszeichnung nominiert worden. Sie erhalten ein Gütesiegel verbunden mit einem Preisgeld in drei Preiskategorien. Die Preisverleihung findet am 31. August in Hannover statt. Findus hat bereits einmal erfolgreich beim Buchhandlungspreis abgeschnitten. Bereits 2015 erhielt die Tharandterin Annaluise Erler einen Preis für ihr Geschäft. (hey)

