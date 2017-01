Tharandt will Mauer am Akademieweg bauen Die Stadtratsmitglieder haben für den Stützmauerbau jetzt die Planungsleistungen vergeben.

© Symbolfoto: dpa

Die Forststadt will die Stützmauern am Akademieweg weiter instand setzen. Dabei handelt es sich um den Abschnitt, wo zuvor das Deutsche Haus stand. Dazu haben die Mitglieder des Stadtrates in ihrer jüngsten Sitzung die Planungsleistungen in Höhe von rund 51 800 Euro an die Firma Brücken-, Ingenieur- und Tiefbau GbR in Radebeul vergeben. Damit einhergehend soll auch geplant werden, wie die Freifläche künftig genutzt wird. Der Tharandter Ortschaftsrat und Vertreter der Stadt hatten sich schon bei einer Begehung vor Ort im Februar 2015 darüber verständigt, dass der Gabionenvorbau im unteren Bereich fortgeführt werden soll, ebenso die Sandsteinverblendung mit einem Stahlgitter-Spalier zur Begrünung. Außerdem, so der Vorschlag, soll der Gewölbekeller mit einem Stahlgitterrohr verschlossen werden. Finanzielle Unterstützung für das Vorhaben kommt aus dem Stadtumbauprogramm der Sächsischen Aufbaubank (SAB). (SZ/ves)

