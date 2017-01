Tharandt will Lärm reduzieren Der Krach, den Autos und Lkws verursachen, soll untersucht werden, die Verkehrsbelastung letztlich sinken.

Tharandt will die Verkehrsbelastung in der Stadt reduzieren. © Andreas Weihs

Wie kann die Verkehrssituation in Tharandt verbessert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Arbeitsgemeinschaft Verkehr. In diesem Frühjahr will sich die Gruppe treffen, um solche Maßnahmen für die Forststadt zu diskutieren, sagt Stadtrat Jens Heinze (Bürgerliste Grün der Zeit), unter dessen Organisation auch die Arbeitsgemeinschaft tagt.

Geplant ist eine öffentliche Veranstaltung, bei der aktuelle Überlegungen erläutert werden sollen, aber auch Anregungen willkommen sind. Ziel der AG Verkehr ist auch zu schauen, an welchen Abschnitten in Tharandt es zu Lärmbelastungen kommt und wie der Verkehr beruhigt werden kann. Bekannt sei bereits, dass der Abschnitt vom Ortseingang Tharandt bis zur Einmündung Freiberger Straße zu laut ist, sagt Heinze. Hier seien Maßnahmen zu überlegen. Aber auch die Freiberger Straße bis zur Einmündung Talmühlenstraße solle untersucht werden. (SZ/ves)

