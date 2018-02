Tharandt will Internet ausbauen Die noch unterversorgten Gebiete in der Forststadt Tharandt und deren Ortsteile sollen ans schnellere Internet kommen.

© Karl-Ludwig Oberthür

Tharandt. Der Breitbandausbau in Tharandt geht voran. Die Stadtvertreter haben sich jüngst dazu positioniert, wie die noch unterversorgten Gebiete in der Forststadt und Ortsteilen ans schnellere Internet kommen. Die Deutsche Telekom erschließt derzeit bereits einen großen Teil der kommunalen Fläche. Allerdings sind darin nicht alle Gebiete eingeschlossen. Damit das schnelle Internet künftig möglichst flächendeckend verfügbar ist, will die Stadt Tharandt nun nachrüsten. Dabei hat sich die Stadt für ein sogenanntes FTTB-Netz entschieden. Dabei werden die neuen Glasfaserkabel bis in die Gebäude verlegt. Die drei Schulstandorte, die bereits von der Telekom erschlossen werden, sollen trotzdem mit Glasfaser bis in die Gebäude versorgt werden, wie die Tharandter Stadtverwaltung mitteilt.

Wann letztlich alle Tharandter von dem zügigen Internet profitieren können, ist noch unklar. Nach den Arbeiten der Telekom werden auch die Pläne der Stadt Zeit beanspruchen. Die Leistung muss zunächst ausgeschrieben werden. (SZ/ves)

