Tharandt und Wilsdruff wollen gemeinsam an Fördermittel kommen Beide Städte schließen sich zusammen, um in die Bildung zu investieren. Es geht um Schulen und neue Kitas.

© dpa

Ein neuer Kindergarten, die Sanierung und Erweiterung der Grundschulen – in der Tharandter Stadtverwaltung gibt es eine große Liste, was die Investition in Bildung und Erziehung anbelangt. Bisher musste man sich aber mit manchem Projekt gedulden, weil das Geld fehlte. Nun will Tharandt aber durchstarten, und zwar gemeinsam mit Wilsdruff.

Beide Städte werden ein gemeinsames Konzept einreichen, um damit vom Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ zu profitieren, das das Land Sachsen und der Bund gemeinsam auflegen. Damit soll vor allem die Infrastruktur gestärkt werden. Tharandt und Wilsdruff haben sich darauf geeinigt, die Fördermittel in den Bildungssektor zu stecken. Die Laufzeit des Programms liegt bei zehn Jahren.

Der Tharandter Stadtrat hat kürzlich einen Grundsatzbeschluss dazu gefasst. So geht es um drei große Projekte. In Hartha sollen Grundschule und Sporthalle weiter saniert und ausgebaut werden. Geld soll auch für den Sportplatz sowie einen Spielplatz am Birkenwäldchen zur Verfügung gestellt werden. In Tharandt möchte man den Bereich der ehemaligen Apotheke komplett umgestalten. „Es geht dort um einen Kindergarten“, erläuterte Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) im Stadtrat. Zudem wolle man die Grundschule Tharandt weiterentwickeln. Das betrifft nicht nur das Gebäude an sich, sondern auch den Hortbereich und die Außenanlagen, also den Spiel- und Sportbereich.

In Wilsdruff will man sich vor allem auf ein großes Vorhaben konzentrieren: den Bau eines Gymnasiums. Nach neuesten Kostenschätzungen soll das etwa 20 Millionen Euro kosten. Die Stadt hat für einen ersten Bauabschnitt bereits Fördermittel beim Land beantragt. Der Bau der Turnhalle wird mit Mitteln aus dem Konjunkturprogramm finanziert. Trotzdem klafft noch eine große Finanzierungslücke, die auch über das Stadt-Förderprogramm geschlossen werden soll. Beide Städte wollen damit dem Bevölkerungswachstum Rechnung tragen. Vor allem junge Familien ziehen zu. Für die nächsten Jahre rechnet man mit einem steigenden Bedarf bei den Kitaplätzen und auch mit mehr Schülern.

zur Startseite