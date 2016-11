Tharandt investiert in Nachwuchs Der Doppelhaushalt steht fest. Größtes Projekt wird die Grundschule in Kurort Hartha.

In dem imposanten Gebäude in Kurort Hartha drücken Grundschüler die Schulbank. Künftig soll das Schulhaus umfangreich saniert werden – ein Millionenprojekt für die Forststadt Tharandt. © Andreas Weihs

Die künftigen Investitionen für Tharandt sind entschieden. Die Stadträte haben auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend den Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 einstimmig beschlossen und damit entschieden, welche Maßnahmen in den nächsten beiden Jahren in der Forststadt in Angriff genommen werden.

So viel vorweg: Tharandt hat laut Stadtverwaltung seine Schulden bisher fristgerecht getilgt. Eine Tatsache, die Manfred Oswald (SPD) als „sehr positiv“ festhält. Die größten Erträge erzielt die Stadt nach eigenen Angaben durch Steuereinnahmen. Im Jahr 2015 waren es insgesamt gut 2,8 Millionen Euro. Für das laufende Jahr geht die Stadtspitze von knapp drei Millionen Euro aus, Tendenz steigend. Vor allem die Einkommenssteuer dürfte der Stadt jedes Jahr mehr Geld in die Kasse spülen: Gut 1,6 Millionen Euro waren es noch 2015. Für dieses Jahr sind 1,8 Millionen Euro geplant und bis 2018 sogar über 1,9 Millionen Euro.

Dem gegenüber steht die Kreisumlage als größter Kostenfaktor, die allein im nächsten Jahr mit 1,3 Millionen Euro zu Buche schlägt. Gefolgt von den Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken, kommunalen Fahrzeugen, Gebäuden und anderem mit über drei Millionen Euro und den Personalkosten, die sich jährlich auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen. Folgende Investitionen hat die Forststadt in den nächsten beiden Jahren außerdem noch geplant.

Die Sanierung der Grundschule Kurort Hartha wird die größte Aufgabe

Insgesamt fünf Millionen Euro – davon drei Millionen Eigenanteil – will die Stadt Tharandt investieren, um die Grundschule in Kurort Hartha energetisch auf Vordermann zu bringen und auch hinsichtlich des Brandschutzes zu verbessern. Dabei soll auch die Turnhalle saniert werden. Neben den Umbauten erhält das Schulhaus zudem neue Heizungen und neue Elektrik. Die kompletten Umbauten sind in fünf Bauabschnitten bis einschließlich 2020 vorgesehen. In den nächsten beiden Jahren sollen die ersten drei Bauabschnitte für rund zwei Millionen Euro realisiert werden. Die Planungsleistungen hierfür sind bereits vergeben.

Um die umfangreiche Baumaßnahme finanzieren zu können, nimmt Tharandt einen Kredit auf. Der aktuelle Schuldenstand der Forststadt von rund 4,5 Millionen Euro wird sich daher in den kommenden Jahren erhöhen und planmäßig erst im Jahr 2022 wieder sinken beziehungsweise wieder unter dem Richtwert des Freistaates Sachsen liegen.

Grillenburg soll ein Dorfgemeinschaftshaus erhalten

Die alte Schule in Grillenburg soll in den nächsten beiden Jahren zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden. Insgesamt 240 000 Euro plant die Stadt Tharandt für die Arbeiten ein. Ziel ist es, das Erdgeschoss barrierefrei zugänglich zu machen. In Zukunft sollen im ganzen Haus Ortschaftsrat, Feuerwehr und Vereine eine Möglichkeit finden, zusammenzukommen. Auch als Wahllokal könnte das Gebäude künftig genutzt werden. Darüber hinaus soll im Obergeschoss Platz für eine Ausstellung zur Geschichte des Grillenburger Jagdschlosses geschaffen werden.

Schäden vom Hochwasser werden weiter behoben

Im Laufe des nächsten Jahres sollen die Hochwasserschäden an den Teichen in Grillenburg beseitigt werden. Seitens der Sächsischen Aufbaubank (SAB) liegt laut Stadtverwaltung hierfür bereits ein Fördermittelbescheid in Höhe von knapp 360 000 Euro vor. Auch die Pohrsdorfer Dorfstraße und der Abwasserkanal vom Schloitzbach stehen 2017 auf der Liste. Genauso der Gewässerlauf des Zeisigbaches und Wanderwege in Kurort Hartha. Über 670 000 Euro plant die Stadt Tharandt für alle erwähnten Maßnahmen ein.

