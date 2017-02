Tharandt feilt am Flächennutzungsplan

Zwei Stunden Zeit hatten sich Tharandts Stadträte jüngst in ihrer Sitzung gegeben, um nochmals über die wichtigsten Eckpunkte des neuen Flächennutzungsplanes zu diskutieren. Vor allem ging es dabei um neue Bauflächen für Wohnhäuser. Solche sollen vor allem in Tharandt, aber auch in Kurort Hartha und Pohrsdorf entstehen. In der gesamten Verwaltungsgemeinschaft Tharandt-Dorfhain liegt der Bedarf in den nächsten zehn bis 15 Jahren bei 133 neuen Wohneinheiten, hat ein Fachbüro ausgerechnet. Der jetzt vorliegende Entwurf weist 14,8 Hektar Wohnbaufläche aus. Darauf können bis zu 136 Wohneinheiten entstehen. Die von den Stadträten eingebrachten Forderungen und Wünsche werden jetzt noch eingearbeitet. Dorfhain wird am 20. Februar über seine Belange entscheiden. Der Entwurf soll dann ab Anfang März zur Einsichtnahme ausliegen. (hey)

