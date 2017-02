Tharandt erhält Geld für Breitband Damit die Forststadt bald schnelles Internet bekommt, hat sie jetzt vom Bund 50 000 Euro erhalten.

Bald soll’s in Tharandt schnelles Internet geben. © Symbolbild: dpa

Die Stadt Tharandt ist ihrem Vorhaben, die Kommune mit schnellem Internet auszustatten, ein Stück näher gekommen. Diese Woche erhielt die Forststadt – neben den Gemeinden Klingenberg und Dohna – einen Bescheid über 50 000 Euro vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Der Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig (CDU) überreichte den Fördermittelbescheid in Berlin persönlich an Alexander Jäkel von der Tharandter Stadtverwaltung. Mit dem Geld sollen Beratungsleistungen für den Ausbau des Breitbandes finanziert werden. Diese werden zu 100 Prozent vom Bund gefördert. „Ein flächendeckendes Breitbandnetz bildet für die Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität einer jeden Kommune und eines Landkreises die Basis und gehört aus meiner Sicht zur modernen Daseinsvorsorge“, sagt Klaus Brähmig. Tharandt will noch dieses Jahr das schnelle Internet in die Stadt holen.

Dabei verfolgt die Forststadt zwei Pläne: Zum einen wird die Deutsche Telekom in den nächsten Monaten in Tharandt und Ortsteilen Glasfaserkabel für ein schnelleres Internet verlegen. Dazu hat das Unternehmen bereits eine entsprechende Ausbauerklärung abgegeben. Voraussichtlich im November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Da aber seitens der Telekom nicht überall Glasfaserkabel verlegt werden können, will die Stadt Tharandt parallel dazu den Breitbandausbau selbst vorantreiben. Der Ortsteil Grillenburg beispielsweise ist zu weit vom Stadtkern Tharandt entfernt, um Kabel zu verlegen. In diesem Fall sollen Ausbau und Anschluss weiterhin über Klingenberg verfolgt werden. Dafür bemüht sich Tharandt um weitere Fördermittel.

