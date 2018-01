Tharandt beseitigt Schäden am Zeisigbach Das Hochwasser von 2013 hat Spuren hinterlassen. Die werden beseitigt.

© dpa

Tharandt. Die Stadt Tharandt will in diesem Frühjahr endlich die Schäden am Zeisigbach beheben, die das Hochwasser bereits im Jahr 2013 hinterließ. Dazu haben die Stadtvertreter während ihrer jüngsten Sitzung die Bauleistung vergeben. Die Freitaler Firma Arndt Brühl erhält zu einer Summe von knapp 19 500 Euro den Zuschlag und liegt damit sogar unter der Kostenschätzung von 23 000 Euro.

Entlang des Bachlaufes müssen laut Rathausspitze etwa fünf Tonnen Geröll und andere Anlandungen beseitigt werden. Außerdem ist die Mauer aus Naturstein auf einer Fläche von rund 30 Quadratmetern zu reinigen und neu zu verfugen. Des Weiteren soll ein Wasserbaupflaster auf einer Fläche von 45 Quadratmetern und notwendige Querriegel eingebaut werden.

Die Stadt hatte die Bauleistung schon einmal ausgeschrieben – allerdings ohne das gewünschte Ergebnis. Daher folgte eine neuerliche Ausschreibung. Ziel ist es nun, die Arbeiten am Zeisigbach in Tharandt Mitte März zu beginnen. Ende Mai soll das Projekt abgeschlossen sein und der Zeisigbach wieder für größere Wassermassen gerüstet sein. (SZ/ves)

zur Startseite