Tharandt bekommt schnelles Internet Bis zum Jahresende will die Deutsche Telekom das Netz für die Stadt und Ortsteile ausbauen.

Tharandt. Für den Unistandort Tharandt dürfte das ein großer Schritt in Richtung Zukunft werden: Die Deutsche Telekom will bis Ende dieses Jahres in der Stadt ihr Netz so weit ausbauen und verstärken, dass damit schnelles Internet angeboten werden kann. Das verkündete Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) im Donnerstagabend in der Stadtratssitzung. „Es geht um Surfgeschwindigkeiten bis zu 100 M/bit“, sagte er. Der Ausbau soll schon in Kürze beginnen und voraussichtlich bis November beendet sein. Erschlossen werde das Stadtgebiet selbst sowie die Ortsteile.

Parallel zur Deutschen Telekom will die Stadt auch auf eigene Faust den Internetausbau dort vorantreiben, wo die Telekom vorerst nicht aktiv wird. Dabei geht es vor allem um den Breitbandausbau in Grillenburg. Der Ortsteil hängt am Klingenberger Netz, eine Erschließung ist dort besonders teuer. Die Stadt Tharandt hat Fördermittel beim Bund beantragt, um auch abgelegene Gebiete und Gehöfte zu erschließen. „Der Bescheid soll uns in der kommenden Woche überreicht werden“, sagte Ziesemer.

