Textilfirma investiert 2,5 Millionen Das Olbersdorfer Unternehmen KSO Textil GmbH will eine 1300 Quadratmeter große Lagerhalle bauen. Dadurch entstehen auch 25 neue Arbeitsplätze.

Blick auf den Firmensitz von KSO Textil in Olbersdorf. © Rafael Sampedro

Das Olbersdorfer Textilunternehmen KSO Textil GmbH investiert rund 2,5 Millionen Euro an seinen Unternehmensstandort an der August-Bebel-Straße. Laut KSO-Geschäftsführer Frank Grohse will das Unternehmen, das sich auf die Fertigung von Kettbäumen und textilen Flächen spezialisiert hat, eine 1300 Quadratmeter große Lagerhalle bauen. So sollen die Produktionsflächen in den bestehenden Hallen erweitert werden, in die auch neue Maschinen kommen. Frank Grohse rechnet damit, dass durch die Investition 25 neue Arbeitsplätze bei KSO entstehen. Für das Vorhaben muss aber der Bebauungsplan für das Unternehmensgelände geändert werden. Olbersdorfs Gemeinderat hat das jetzt mit einem Beschluss eingeleitet. Klappt alles ohne Probleme, könnte im Herbst 2018 Baustart sein. (SZ/se)

