Texas-Girl mit Weitblick

Brittnee Cooper ist top gestylt, obwohl sie vom Fototermin nichts wusste. Fetzige Schals und Jacken sind das einzig Gute am Winter, findet die Volleyballerin. Die Brille trägt sie nur als Accessoire – sie mag lieber Kontaktlinsen. © Ronald Bonß

Für ein wenig Sommergefühl hat sich Brittnee Cooper gerade T-Shirts gekauft. Der deutsche Winter ist nichts für die Amerikanerin, und sie bestätigt damit gleich ein Klischee, das es über Frauen aus Texas zu erzählen gibt: Sie lieben die Wärme. „Der Schnee ist mal schön anzusehen, aber nach einer Woche darf er gern wieder weg sein“, findet die Volleyballerin. Zu Hause in Houston sind es derzeit 20 Grad.

Mit dickem Schal sitzt Cooper im Café am Altmarkt. Für die amerikanischen Spielerinnen mit Kaffee-Durst ist das der beliebteste Ort in Dresdens Innenstadt. Es ist Mittagspause, der Laptop aufgeklappt, der Kaffeepot schon halb geleert. Mit ihrer auffälligen Brille, die jedoch nur Fensterglas hat, wirkt sie wie eine Geschäftsfrau, und das ist sie auch – jedenfalls im Nebenberuf. „Ich muss noch ein paar E-Mails beantworten“, erklärt sie.

Brittnee Cooper ist Volleyballprofi, zurzeit in Diensten des Dresdner SC. Nebenbei arbeitet die 28-Jährige aber schon an ihrer zweiten Karriere. In der Heimat baut die Mittelblockerin eine Volleyball-Akademie für den Nachwuchs auf und ist seit vergangenem Sommer mit ihrem Projekt „Next Generation Volley“ (NGV) an Schulen in Houston unterwegs.

„Unser größter Traum ist es, Talente zu entdecken und zu fördern. Sie sollen später in einem Highschool- und dann Uni-Team spielen oder sogar Profi werden.“ Wegen ihres Jobs in Dresden lässt sich das zweite Standbein freilich nicht allein aufbauen. Zu ihrem Trainerteam gehören aktive und ehemalige Spieler, die Privatunterricht und verschiedene Camps anbieten. „Das ist meine Zukunft“, sagt die Jungunternehmerin. „Zunächst möchte ich gern als Spielertrainerin arbeiten und später dann nur noch organisieren.“ In jedem Fall lebt sie ihren Traum vom eigenen Chef.

Wann Brittnee Cooper als Profisportlerin aufhört und sich nur noch diesem Projekt widmet, ist noch offen. „Das hängt von meiner Gesundheit und natürlich auch davon ab, ob ich noch mal ein gutes Angebot bekomme.“ Der DSC hatte die Mittelblockerin erst im November verpflichtet. Für den Klub ist das ein gutes Omen. In den vergangenen drei Jahren bekam die Mannschaft auf der verletzungsanfälligen Position ebenfalls im Saisonverlauf Verstärkung – durch Nneka Onyejekwe (2015/16), Cursty Jackson (2014/15) und Corinna Ssuschke-Voigt (2013/14). Mit diesen erfahrenen Spielerinnen gewann man jeweils den Titel. „Brittnee hat eine besondere Physis“, sagt Trainer Alexander Waibl. Sie sei dazu sehr erfahren, kenne enge Situationen und verliere nicht gleich den Kopf.

Wie ihre Vorgängerinnen hat Cooper schon viel von der Volleyballwelt gesehen, sie spielte in Puerto Rico, Österreich, Frankreich, Aserbaidschan und in Polen. Bei Atom Trefl Sopot erlebte sie zuletzt eine gesundheitlich schwierige Saison. Das Problem sei, erzählt Cooper, dass sie eine hohe Schmerztoleranz habe. „Ich pushe mich immer weiter.“ Verletzungen folgten. Darüber reden möchte sie nicht. Nur soviel; Es ging so weit, dass bis Sommer unklar war, ob sie ihre Karriere überhaupt fortsetzen kann. Als sie im Juli grünes Licht bekam, hatten die meisten Klubs ihre Mittelblocker längst verpflichtet.

Erst im Herbst, als sie gerade ihre beste Freundin Cursty Jackson in Japan besuchte, erhielt sie ein gut dotiertes Angebot aus Ankara. „Doch wegen der derzeitigen Situation in der Türkei habe ich mich dagegen entschieden.“ Und dann fragte der Doublesieger aus Dresden an. Mit den besten Empfehlungen von Gina Mancuso, die für sieben Wochen zum DSC zurückgekehrt war, und natürlich von Cursty Jackson, fiel die Entscheidung leicht – und die Anpassung. „Obwohl ich mitten in der Saison dazukam, war das für mich kein Problem. Alle sind hier sehr offen“, erzählt sie. Mit Freundin Gina hatte sie bis Mitte Dezember eine Dresden-Liebhaberin an ihrer Seite, die ihr die Stadt zeigte. „Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich mit so vielen Amerikanerinnen in einem Team bin. Das ist auch schön.“

Von den Fans wird die 1,91 Meter große Spielerin gern mit Cursty Jackson verglichen, was nicht nur an ihrer athletischen Figur liegt, sondern auch an den wechselnden Frisuren und dem ausgefallenen Kleidungsstil. Außerdem lackiert sie sich vor jeder Partie die Nägel. „Ja, wir lieben Mode und gehen gern shoppen. Doch Cursty ist viel extrovertierter als ich. Im Denken ticken wir wiederum sehr ähnlich“, behauptet die gläubige Christin.

Wie bei Jackson ist es auch für sie ein Ritual, am Spieltag wie diesen Sonnabend, 17.30 Uhr, gegen Wiesbaden am Mittag noch ein Nickerchen zu machen. „Ich schlafe prinzipiell total gern“, gibt Cooper zu und lacht dabei. Erst recht bei den frostigen Temperaturen.

