Teures Wohnen auf dem Weißen Hirsch Rund drei Euro pro Quadratmeter mehr als im Durchschnitt werden im Weißen Adler fällig. Zu viel für die Dresdner?

zurück Bild 1 von 2 weiter Tief eingeschneit zeigt sich der Weiße Adler dieser Tage – immer noch stehen viele Wohnungen in dem Gebäude leer. © Sven Ellger Tief eingeschneit zeigt sich der Weiße Adler dieser Tage – immer noch stehen viele Wohnungen in dem Gebäude leer.

Spannende Details gibt es in dem historischen Gebäude Weißer Adler zu entdecken.

Blick auf den Fernsehturm, zentral an der Bautzner Landstraße gelegen und viele große und kleine Läden in der Nähe – der Weiße Adler gegenüber der Straße Am Heiderand scheint das perfekte Wohndomizil zu sein. Doch die Vermietung läuft schleppend. Mit 19 von 32 sind gerade einmal etwas mehr als die Hälfte dder Wohnungen vermietet. 15 Apartments sind bereits bewohnt. Der Investor, der nicht genannt werden möchte, verkauft nicht, sondern vermietet. Preislich liegen sie laut Makler Frank Schreiter bei acht bis zehn Euro pro Quadratmeter und damit deutlich über dem Durchschnitt in der Stadt. Der Durchschnittspreis pegelt sich laut aktuellem Mietspiegel demnach bei 6,80 Euro ein, 2015 waren es noch 5,70 Euro.

Ein Grund für die schleppende Vermietung könnte auch der Zuschnitt der Wohnungen sein. „Zu haben sind noch Ein- bis Dreiraum-Wohnungen mit einer Größe zwischen 45 bis 100 Quadratmetern“, sagte Makler Frank Schreiter. Allerdings seien sie trotz ihrer Größe eher für Singles oder Pärchen geeignet als für Familien. „Bei uns rufen viele `Trennungsopfer an, also Menschen, die sich frisch vom Partner getrennt haben und schnell eine neue Bleibe suchen“, sagte der verantwortliche Makler.

Im Weißen Adler sitzt auch die Altenpflege Initiative Leben und bietet für die Bewohner, wenn gewünscht, Tagespflege an. Die meisten der 32 Wohnungen sind behindertengerecht ausgebaut.

Sie verteilen sich über das gesamte Gebäude, einige liegen in den neu eingebauten Kuben auf vier Etagen im ehemaligen Ballsaal. Dessen dunkelbraune Holzdecke spannt sich über die Wohnungen. So kann jeder Mieter oder Gast einen Blick darauf erhaschen. Bei der Restaurierung mussten viele Stellen in der historischen Verkleidung durch neues Holz ersetzt werden. Ein Teilstück der Decke wurde gereinigt, bis die bunte Bemalung wieder zum Vorschein kam. Zigarettenrauch und Schweiß vom Tanzen hatten die Decke im alten Ballsaal dunkel verfärbt.

In der vierten Etage im Flur wartet eine weitere interessante Ecke. Die einstige Bühnenmuschel, auf der früher die Tanzmusiker spielten, konnte erhalten werden. Auch hier sind noch die Reste der Bemalung zu sehen. Mehrfach musste der Fertigstellungstermin für den Weißen Adler verschoben werden. Einmal waren morsche Balken schuld, ein anderes Mal die Forderungen des Denkmalschutzes. Dieser forderte unter anderem ein mit Schiefer gedecktes Dach. Ende März 2016 wurden die Arbeiten allerdings abgeschlossen.

Auch bei einem anderen historischen Gebäude geht es voran: Lahmanns Ärztehaus. Hier sollen insgesamt sieben Wohnungen entstehen, der Verkauf startete nun. „Ein Teil der Wohnungen sind schon reserviert, Verträge sind aber noch nicht unterschrieben“, sagte Investor Georg Hartmann. An wen er verkauft, entscheidet er aus dem Bauch, sagt er. Die Mischung sei wichtig. Insgesamt sei die Nachfrage rege. Auch hier müssen Interessenten tief in die Tasche greifen. Zwischen 3 600 und 4 200 Euro pro Quadratmeter werden fällig. Die Palais Weißer Hirsch GmbH um Georg Hartmann investiert rund acht Millionen Euro in die Sanierung.

Im zweiten Obergeschoss sowie im Dach planen er und sein Cousin Gunter Hildebrandt Apartments zwischen 80 und 160 Quadratmetern. Auch Balkone, Loggien und Dachterrassen soll es geben, die meisten nach Nord oder West ausgerichtet. Zu den Wohnungen gehören Keller und Tiefgarage. In diesem Frühjahr soll die Sanierung starten, aber erst wenn die Wohnungen verkauft sind. Hartmann rechnet damit, dass das Ärztehaus dann spätestens Ende nächsten Jahres bezugsfertig ist.

