Teures Wochenende für Kriminelle In den vergangenen drei Tagen stellte die Bundespolizei Schleuser, Einbrecher und Betrüger.

Pirna/Altenberg. Sechs Personen festgehalten und mehr als 4500 Euro in die Staatskasse gespült. Für die Bundespolizei waren die vergangenen drei Tage erfolgreich. Den Anfang machten in Hellendorf am Sonnabend zwei Rumänen. Der 22-Jährige und 25-Jährige wurden wegen des Verstoßes gegen das Markenschutzgesetz und Betrug gesucht. Zusammen mussten die beiden Männer 3.113,50 Euro Strafe bezahlen. Für einen 38-jährigen Bulgaren ging es am selben Tag für die nächsten 84 Tage nach Dresden in die Justizvollzugsanstalt. Der 38-Jährige der wegen Betrug und Trunkenheit im Verkehr gesucht wurde, konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1513 Euro nicht bezahlen und verbüßt jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe.

Darüber hinaus nahmen die Beamten am Sonnabend noch einen 24-jährigen Rumänen fest, der durch die Staatsanwaltschaft München mit einem aktuellen Untersuchungshaftbefehl wegen Einbruch gesucht wurde. Nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter ging es für ihn auf direkten Weg in die Justizvollzugsanstalt nach Dresden, ohne die Möglichkeit die Haftstrafe durch die Zahlung einer Geldauflage abzuwenden.

Am Sonntag kontrollierten die Beamten in der Ortslage Zinnwald einen 45-jährigen Ungarn der wegen Einschleusens von Ausländern verurteilt wurde. Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von 1260 Euro konnte der 45-Jährige seine Reise fortsetzen. Für einen 50-jährigen Serben war die Reise am Montagmittag auf der A17 vorerst beendet. Der 50-Jährige, der wegen Betrug gesucht wurde, konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 406 Euro begleichen und seine Reise im Anschluss fortsetzen.

