Teures Werkzeug aus Ford Transit gestohlen In Kodersdorf auf der Straße der Einheit wurde in der Nacht zum Mittwoch Werkzeug im Wert von 10 000 Euro entwendet.

Symbolbild. © dpa

Kodersdorf. In Kodersdorf brachen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in einen Ford Transit ein und stahlen Werkzeuge im Wert von 10 000 Euro. Das Fahrzeug stand auf der Straße der Einheit. Laut Polizei wurden aus dem Fahrzeug unter anderem folgende Werkzeuge entwendet: ein Nivelliergerät mit Stativ, ein Schlagbohrer, eine Akku-Nietzange, eine Stichsäge, eine Magnetbohrmaschine.

Am Fahrzeug wurden die Einbruchsspuren gesichert, die Kriminalpolizei nahm weitere Ermittlungen auf. (szo)

