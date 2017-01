Teures Tanken Wie lange bleiben die Preise für Benzin und Diesel auf hohem Niveau? Die SZ fragte nach bei hiesigen Tankstellenbetreibern.

Der Zschauitzer Tankstellen-Inhaber Gert Hentzschel weiß, dass vielen Kunden zurzeit der Griff nach der Zapfpistole nicht leichtfällt. Die Preise für Benzin und Diesel sind im Vergleich zum Vorjahr sehr hoch. © Klaus-Dieter Brühl

Die Fahrt an die Zapfsäule bereitet zurzeit wenig Freude. Bei Dieselpreisen um die 1,20 Euro und Benzinpreisen um die 1,40 Euro wird der Geldbeutel, der nach den Feiertagen eh schon leer ist, noch mehr geschröpft. Wer jetzt auf sein Auto angewiesen ist, muss wohl oder übel die hohen Kraftstoffkosten in Kauf nehmen.

„Mich trifft das genauso, denn ich muss auch tanken, wie alle anderen“, sagt Sebastian Rost, der Pächter der Agip-Servicestation in Großenhain. Auch er beklagt die hohen Preise. „Aber der Treibstoff gehört nicht den Pächtern, sondern den Gesellschaften.“ Sie bestimmten in erster Linie, wie viel Benzin und Diesel kosten, „egal welche Farbe die Tankstelle hat, ob blau, rot oder gelb“, so Rost.

Rost glaubt aber, dass die Kraftstoffpreise über den Winter eher stabil bleiben. „Vielleicht werden sie in den nächsten Wochen um ein paar Cent gesenkt. Aber auf dem hohen Niveau werden sich die Preise halten“, so Rost. Allerdings sei das nur ein Bauchgefühl. Ein Wahrsager sei er nicht.

Auch Gert Hentzschel, der Besitzer der Tankstellen in Zschauitz und am Großenhainer Kaufland, mag keine Prognosen abgeben. „Wenn ich wüsste, wie sich die Preise entwickeln, wäre ich Milliardär“, sagt er. Dann würde er an der Börse spekulieren. Doch gerade von solchen Spekulanten hält er nicht viel. Sie seien unter anderem mit Schuld, wenn die Preise für Rohöl, Benzin und Diesel am Weltmarkt steigen.

Dass die OPEC-Länder Ende November beschlossen haben, die Öl-Fördermenge zu drosseln, habe ebenfalls Auswirkungen auf die Kraftstoffpreise, so Hentzschel. Seitdem ist der Rohöl-Preis wieder angestiegen. Am Donnerstag lag der Preis für ein Barrel Rohöl bei knapp 53 Dollar. Vor einem Jahr waren es nur 28 Dollar. Die OPEC-Länder haben sich 55 bis 60 Dollar zum Ziel gesetzt. Auch deswegen könnten die Preise an der Zapfsäule noch steigen.

Das hält Hentzschel durchaus für realistisch. Der zurzeit schwache Euro tue sein Übriges dazu. Und nicht zu vergessen die hohe Mineralölsteuer und die Mehrwertsteuer, die der Staat kassiert. Von den 1,37 Euro, die Hentzschel am Donnerstag für einen Liter Benzin verlangte, gingen rund 87 Cent an den Fiskus. Von den restlichen 50 Cent pro Liter müssen das Rohöl, dessen Verarbeitung, Transport und Lagerung sowie sämtliche anfallenden Kosten wie Personal, Strom usw. bezahlt werden. Die Eichung einer Zapfpistole, die aller zwei Jahre fällig ist, koste über 100 Euro. Bei 20 Pistolen kommen da mehr als 2000 Euro zusammen. „Das sind alles Sachen, für die der Staat keinen Finger krumm macht“, sagt Hentzschel.

Auch wenn seine beiden Tankstellen, die zu keiner der großen Öl-Gesellschaften zählen, in Großenhain oft am günstigsten sind, hält er das Haschen nach den billigsten Kraftstoffpreisen für übertrieben. „Bei Benzin gucken viele ins Portemonnaie, aber wenn es zum Beispiel um teure Felgen geht, spielt Geld plötzlich keine Rolle“, so Hentzschel.

Ins gleiche Horn stößt auch Gert Kartes, der Pächter der Aral-Tankstelle an der Elsterwerdaer Straße. Der Trend zu teuren, hochmotorisierten Autos, wie zum Beispiel die beliebten SUV, sei unverändert. Sie fahren aber auch nicht ohne Kraftstoff. Wer Benzin sparen will, sollte versuchen, seine Fahrweise anzupassen, rät Kartes. Er beobachte auf den Straßen, dass viele Autofahrer aggressiv fahren, ständig stark beschleunigen und abbremsen. „Aber dann auf den Benzinpreis gucken. Das verstehe ich nicht“, sagt er.

Wie seine Kollegen möchte auch Kartes nicht vorhersagen, wie lange die Kraftstoffpreise noch hoch bleiben. „Das ist Kaffeesatzleserei“, sagt er. Dass der Rohölpreis auf dem Weltmarkt in nächster Zeit deutlich sinkt, glaube er nicht. Kartes: „Dieselpreise von 1,05 Euro werden wir eine ganze Weile nicht sehen.“

zur Startseite