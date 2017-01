Teures Steuerpult aus Sachsenarena verschwunden Wer braucht so etwas? Diese Frage drängt sich bei einem Diebstahl auf, der sich in der Sachsenarena ereignet hat.

Wer braucht so etwas? Diese Frage drängt sich bei einem Diebstahl auf, der sich in der Sachsenarena ereignet hat. Dort verschwand bereits in der Zeit zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, ein Lichtsteuerpult im Wert von rund 10 000 Euro. Das teilte die Polizei jetzt mit. (SZ)

