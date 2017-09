Teures Parken rund um den Schillerplatz

Im Dresdner Osten nimmt die Stadt stattliche Parkgebühren ein. Nach den Zahlen bis Ende August wurden 2017 bislang an den Parkscheinautomaten am Schillerplatz Einnahmen von rund 17 200 Euro erzielt. 2016 waren es rund 20 000 Euro. Auf der anderen Elbseite ist die Summe fast dreimal so hoch. Am Körnerplatz gibt es keine gebührenpflichtigen Parkplätze, dafür aber an der Fidelio-F.-Finke-Straße in Loschwitz und dem angrenzenden Parkplatz. Dort kassierte die Stadt 44 200 Euro im Jahr für das Abstellen der Autos. 2016 waren es rund 65 000 Fahrer, die dort zahlen mussten, so die Stadt. (SZ/jv)

zur Startseite