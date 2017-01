Teures Parken, leeres Zentrum? Um den Beschluss des Stadtrats hat sich online eine Debatte entsponnen. Die Meinungen gehen auseinander.

Es geht um 50 Cent. So viel soll die Stunde Parken künftig mehr kosten – im Zentrum müssen Autofahrer dann zwei Euro in die Parkuhr stecken, in der Zone 2 sowie der Äußeren Neustadt soll die Stunde einen Euro kosten. Auch die Preise für die Tagestickets werden angehoben. Die Meinungen der Dresdner dazu gehen auseinander.

Über 70 Kommentare hagelte es unter dem Beitrag auf der Facebookseite von SZ-Online. Die meisten Nutzer reagieren positiv auf die Entscheidung des Stadtrats: „Das Dresdner Stadtzentrum ist schon heute täglich verstopft, größtenteils durch Autofahrten, die vermeidbar wären. Ich finde es gut, dass Anreize dafür geschaffen werden, auf den ÖPNV oder das Fahrrad umzusteigen“, schreibt Heinz. „Ich begrüße das Vorhaben des Stadtrates grundsätzlich. Die Preiserhöhung ist in Hinblick auf die Stabilität seit 2003 moderat. Ich würde mir zusätzlich eine konsequentere Verfolgung von Falschparkern wünschen“, lautet ein weiterer Kommentar.

Viele Leser sind der Meinung, dass die Erhöhung moderat und längst überfällig ist. Denn seit 2003 ist das Parken in der Stadt nicht teurer geworden. Im gleichen Zeitraum sind die Preise für ein Ticket der Dresdner Verkehrsbetriebe allerdings von 1,50 auf 2,30 Euro gestiegen. Ein Nutzer namens Kalle geht sogar noch einen Schritt weiter: „Ich denke, die Erhöhung ist noch viel zu gering, die Parkstunde sollte mindestens so viel kosten, wie ein normales Fahrticket für den ÖPNV“, schreibt er.

Doch es gibt auch kritische Stimmen. „Das ist wieder einmal ein Schlag ins Gesicht für alle Steuer- und Gebührenzahler. Erst recht für jene die in der Innenstadt arbeiten und außerhalb von Dresden wohnen. Der ÖPNV ist dort nicht in dem Maße ausgebaut, dass man ihn täglich nutzen kann“, lautet ein weiteres Statement. Nicht nur um die eigene Geldbörse, sondern auch um die Einnahmen der Innenstadt-Händler, machen sich die Leser Sorgen. „Die großen Einkaufzentren am Stadtrand mit den kostenlosen Parkplätzen freuen sich. Ich brauche die Läden in der Innenstadt nicht, aber die Läden brauchen uns“, schreibt Didi. „Das kommt dem Online-Handel so richtig zugute. Viele liebe Grüße an die Einzelhändler in der City“, kommentiert Aleister Crowley.

Doch auch bei diesem Punkt ist die Nutzer-Gemeinde wieder geteilter Meinung. „Wer mal kurz nachdenkt und beim Einkauf die Augen aufmacht, kommt schon mit dem einfachen Menschenverstand darauf, dass die Umsätze nicht die Autofahrer in die Kassen der Händler spülen“, heißt es in einem Kommentar. Die Entscheidung des Stadtrats ist und bleibt also ein Streitthema. (SZ/sag)

