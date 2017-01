Teures Parken am Blauen Wunder Die Parkplätze am Blauen Wundern sind eine Goldgrube für Dresden. Trotz hoher Einnahmen hat die Stadt aber ein Problem mit der Bilanz.

Der Parkplatz am Schillerplatz bringt der Stadt viel Geld ein. Doch es könnte mehr sein. © Sven Ellger

Im Dresdner Osten nimmt die Stadt stattliche Parkgebühren ein. Nach den erst jetzt vorgelegten Zahlen wurden 2015 an den Parkscheinautomaten am Schillerplatz Einnahmen von 18 971 Euro erzielt. Auf der anderen Elbseite ist die Summe fast dreimal so hoch. Am Körnerplatz gibt es keine gebührenpflichtigen Parkplätze, dafür aber an der Fidelio-F.-Finke-Straße in Loschwitz und dem angrenzenden Parkplatz. Dort kassierte die Stadt 60 636 Euro im Jahr für das Abstellen der Autos. Die Zahlen von 2016 liegen noch nicht vor.

Seit Jahren gibt es Ärger wegen fehlender Parkplätze. Ursprünglich hatte der Stadtrat beschlossen, dass mehr Parkflächen an der Elbe entstehen sollen. Bis ein Parkplatz tatsächlich steht, sollte in der Übergangszeit der sogenannte Festplatz direkt an der Elbe genutzt werden.

Grund für den Beschluss: Die existierende Parkfläche ist zu klein. Oft parkten Autos auf dem Dorfplatz, der eigentlich verkehrsberuhigte Zone ist. Zudem waren die Anwohner genervt, weil Autofahrer auf der Suche nach Plätzen über den Dorfplatz fuhren und damit Krach verursachten. Insgesamt nahm die Stadtverwaltung im Jahr 2015 rund 7,8 Millionen Euro durch die Parkgebühren ein. Und damit mehr also noch vor vier Jahren. 2012 waren es 6,8 Millionen Euro, 2013 flossen 7,2 Millionen Euro in das Stadtsäckel. (SZ/jv)

