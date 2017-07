Teures Fahrrad gestohlen

Radfahrer fährt in offene Autotür

Freital. Am Montagnachmittag befuhr ein Fahrradfahrer (16) die Dresdner Straße in Richtung Dresden. Während er an mehreren am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbei fuhr, öffnete der Fahrer eines Daewoo (43) seine Fahrertür. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und kam nach der Kollision mit der Tür zu Fall. Dabei zog er sich Kopfverletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.