Teures Damenrad gestohlen

Unbekannte stehlen Mazda Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen grauen Mazda 3 in Görlitz gestohlen. Das erst im Mai 2015 zugelassene Fahrzeug mit den Kennzeichen GR LA 2207 stand an der Emmerichstaße. Der Zeitwert wird auf etwa 17000 Euro beziffert. Die Soko Kfz ermittelt und fahndet international nach dem Auto.

Diebe entwenden Kennzeichen Zittau. Unbekannte haben am Sonntag zwischen 18 und 19 Uhr bei einem Ford beide Kennzeichentafeln gestohlen. Das Fahrzeug stand an der Kämmelstraße in Zittau. Die Kennzeichen lauten GR ZI 500. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 70 Euro.

Unbekannte zapfen Benzin ab Zittau. Unbekannte haben Sonntagnacht auf unbekannte Art und Weise den Tankdeckel von einem Opel Astra geöffnet. Das Fahrzeug stand an der Breiten Straße in Zittau. Die Diebe zapften etwa 30 Liter Benzin ab. Der Schaden wird auf etwa 40 Euro beziffert.