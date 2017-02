Teures Ausweichmanöver Der Beinahe-Zusammenstoß mit einem Sattelzug endete auf einer Verkehrsinsel.

© Symbolfoto: dpa

Ein VW war am Donnerstag auf der B 98 zwischen Großenhain und Quersa unterwegs, als am Abzweig Folbern (S 91) ein Volvo-Sattelzug, an dessen Steuer ein 52-Jähriger saß, nach links auf die B 98 abbiegen wollte.

Der 26 Jahre alte VW-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet sein Wagen ins Schlingern und prallte zunächst gegen eine Leitplanke und anschließend gegen eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf etwa 10 000 Euro. (SZ)

Crash beim Überholen

Cossebaude. Am Freitagmorgen befuhr eine Fahrzeugkolone die B 6 aus Richtung Meißen. Kurz nach der Schulstraße setzte der 42 Jahre alte Fahrer eines BMW zum Überholen der vor ihm fahrenden Autos an. Als er sich bereits auf der Gegenfahrbahn befand, zog plötzlich ein weißer Kleintransporter nach links – offenbar um auch zu Überholen. Dabei stieß der Transporter gegen den BMW. Der BMW-Fahrer versuchte noch auszuweichen und kollidierte links mit dem Bordstein und einer Laterne. Der dabei entstandene Sachschaden summiert sich auf rund 3 000 Euro.

Der weiße Kleintransporter mit grüner Seitenaufschrift hielt kurz an der nächsten Kreuzung, fuhr anschließende jedoch ohne weitere Angaben davon.

Die Polizei bittet Zeugen, welche weitere Angaben zum dem beteiligten Kleintransporter oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 0351 483 22 33 zu melden. (SZ)

zur Startseite