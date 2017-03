Teures Abwasser Die Grundgebühr treibt für Bischofswerdaer und Rammenauer die Kosten in die Höhe. Nicht jeder in Schiebocks Stadtrat kann das mittragen.

Klaus Riedel, Geschäftsführer der Wasserversorgung Bischofswerda GmbH, in nachdenklicher Stimmung. Die Kosten der Abwasserbeseitigung für Bischofswerda und Rammenau liegen in den kommenden vier Jahren voraussichtlich um etwa eine Million Euro höher als bisher. Bezahlen müssen es Bürger, Gewerbetreibende und Firmen. © Steffen Unger

Für die Bewohner von Bischofswerda, den Ortsteilen der Stadt und der Gemeinde Rammenau wird das Abwasser deutlich teurer. Nach dem Rammenauer Gemeinderat stimmte in dieser Woche auch der Bischofswerdaer Stadtrat mit den Stimmen der CDU/FDP-Fraktion und des Oberbürgermeisters (parteilos) für die neuen Gebühren. Die Stadtratsfraktion Bürger für Bischofswerda (BfB) stimmte mit Nein – ebenso wie zwei von drei anwesenden Mitgliedern der Fraktion Die Linke. Der dritte Links-Abgeordnete sowie der einzige Vertreter der SPD am Tisch enthielten sich.

Mit Zustimmung beider kommunaler Parlamente dürfte der Beschluss im Trinkwasserzweckverband Bischofswerda-Röderaue am 16. März nur noch eine Formsache sein. Die neuen Gebühren sollen rückwirkend zum 1. Januar in Kraft treten.

Wieviel müssen Bürger künftig mehr fürs Abwasser bezahlen?

Eine vierköpfige Familie, die 120 Kubikmeter Wasser im Jahr verbraucht, muss mit zusätzlichen Kosten von rund 77,50 Euro im Jahr rechnen. Vor allem die Grundgebühr, die pro Einwohner vom Säugling bis zum Greis erhoben wird, steigt beträchtlich: von bisher 1,53 Euro auf 2,82 Euro im Monat. Der Preis für den Kubikmeter Schmutzwasser – also das Wasser vom Duschen, von WC, Wasch- und Spülmaschine – wird von 2,37 Euro auf 2,50 Euro angehoben. Auch soziale Einrichtungen, Gewerbetreibende und Betriebe müssen für die Beseitigung ihres Abwassers mehr bezahlen. Dort richtet sich die Grundgebühr nach der Größe des Wasserzählers.

Warum trifft der Anstieg vor allem die Grundgebühr?

Sie wird unabhängig vom Verbrauch erhoben. 80 Prozent der Entsorgungskosten beim Abwasser seien feste Kosten, argumentiert Klaus Riedel, Geschäftsführer der Wasserversorgung Bischofswerda GmbH (WVB). Nur 20 Prozent seien variabel und damit mengenabhängig. Entsprechend wurden die Kostenanteile auf Grund- und Mengengebühr aufgeschlüsselt. Mit Blick auf Industrie- und Landwirtschaftsbetriebe, die viel Wasser verbrauchen, plädierte Steffen Grafe (FDP) im Stadtrat für genau diese Kostensplittung. Beim BfB sieht man das anders und spricht sich für eine etwas höhere Mengengebühr zugunsten einer niedrigeren Grundgebühr aus, um – so Frank Mehlhose – den Bürgern „einen Anreiz zu geben, verantwortungsvoll mit der Ressource Wasser umzugehen“. Hans-Jürgen Stöber (Die Linke) sagte, bei einer Teilung von 80 zu 20 Prozent habe der Bürger keine Chance, durch seinen Verbrauch Einfluss darauf zu nehmen, wieviel er letztendlich fürs Abwasser bezahlt.

Wie begründet die Wasserversorgung den Gebührenanstieg?

Kalkuliert wurden die Gebühren für die Jahre 2017 bis 2020. In diesen vier Jahren rechnet die Wasserversorgung mit höheren Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung von insgesamt rund einer Million Euro. Geld, das die Verbraucher schultern müssen, denn Gebühren in Sachsen sind kostendeckend zu kalkulieren.

Für die Erhöhung nennt das Unternehmen mehrere Gründe. Neben steigenden Kosten für Strom, Material und die Entsorgung des Klärschlammes falle vor allem eine Veränderung ins Gewicht, sagt WVB-Geschäftsführer Klaus Riedel: Abschreibungen für jenen Teil des Anlagevermögens – dazu gehören zum Beispiel Kläranlage, Kanäle und Pumpstationen –, der über Beiträge finanziert worden ist, müssen jetzt in die Kalkulation der Gebühren voll mit einfließen. Früher war das nicht der Fall. „Für uns war das ein Strohhalm, an den wir uns klammerten, um die Gebühren über Jahre niedrig zu halten“, so Klaus Riedel.

Im Jahr 2014 wurden Sachsens Kommunen durch das Innenministerium in Dresden auf die „neue“ Interpretation des bereits 1993 beschlossenen Kommunalabgabengesetzes hingewiesen. Städte und Gemeinden haben hier keinen Ermessensraum, bestätigte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage unter Verweis auf das Sächsische Kommunalabgabengesetz.

Wäre die Erhöhung jetzt moderater, hätte man früher reagiert?

Das wäre denkbar. Allerdings wären die Abwassergebühren dann schon früher gestiegen, vielleicht nicht so heftig wie jetzt. Die vorangegangene Kalkulationsperiode ging von 2013 bis 2016. Mitten in eine solche Periode einzugreifen, sei schwierig, auch weil die Neuberechnung mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, sagt Klaus Riedel.

Trotzdem gibt es Kritik, dass erst jetzt die höheren Gebühren auf die Tagesordnung kommen. Stadtrat Hans-Jürgen Stöber (Die Linke): „Die Situation ist seit 2014 bekannt. Aber erst im Dezember letzten Jahres haben wir erstmals über das Thema gesprochen.“ Zu wenig Zeit, um nach möglichen Einsparpotenzialen zu suchen.

Wofür wird das Einnahme-Plus aus den höheren Gebühren verwendet?

Die Wasserversorgung will davon künftige Investitionen in Abwasseranlagen in Bischofswerda und Rammenau finanzieren. Als Beispiele nennt Geschäftsführer Klaus Riedel den Neubau des Kanalanschlusses von der Belmsdorfer in die Neustädter Straße in diesem Jahr und die Erneuerung des Abwasserkanals unter Bahnhof- und Herrmannstraße, wenn diese in den nächsten Jahren durch die Stadt ausgebaut werden.

Bischofswerda erhöht, Neukirch senkt Gebühren. Wie ist das möglich?

Neukirchs Gemeinderat beschloss Ende 2016 die neuen Abwassergebühren. Im Ergebnis spart eine vierköpfige Familie jetzt rund 20 Euro im Jahr. Die Umstellung der Kalkulation, die in Bischofswerda und Rammenau jetzt zu Buche schlägt, wurde in der Oberlandgemeinde bereits vor einigen Jahren vollzogen, sagte Uta Eckstädt, Leiterin des gemeindeeigenen Betriebes für Trink- und Abwasser. Hinzu kommt: Der Eigenbetrieb tilgte massiv Schulden und senkte so die Zinsbelastung. Außerdem tritt der Gemeinderat seit Jahren auf die Kostenbremse. So wurde der Abwasserkanal unter der Georgenbadstraße nicht zweieinhalb, sondern nur zwei Meter tief verlegt. Ersparnis durch diese und weitere Maßnahmen: ein sechsstelliger Betrag.

Wie geht es bei den Gebühren in Bischofswerda und Rammenau weiter?

Sie gelten bis zum Jahr 2020. Dann wird neu gerechnet. Ziel sei es, die Gebühren über das Jahr 2020 stabil zu halten, sagt Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große. Abgerechnet werde nach vier Jahren centgenau, etwaige Überschüsse werden bei den künftigen Gebühren berücksichtigt. So ist es auch diesmal. Die Jahre 2013 bis 16 wurden beim Abwasser mit einem Überschuss von 280 000 Euro abgeschlossen. Ohne diesen Betrag würde die jetzige Gebührensteigerung noch höher ausfallen, so der OB.

Was kostet das Abwasser bei der zentralen Entsorgung? Monatliche Grundgebühr Gebühr pro Quadratmeter Jahreskosten für eine vierköpfige Familie Bischofswerda/Rammenau 2,82 Euro² 2,50 Euro 435,36 Euro Burkau 8,00 Euro³ 3,90 Euro 564,00 Euro Demitz/Schmölln/Tröbigau 10,00 Euro³ 3,58 Euro 549,60 Euro Großharthau 2,66 Euro³ 3,30 Euro 427,91 Euro Neukirch keine 3,72 Euro 446,40 Euro Steinigtwolmsdorf 10,00 Euro³ 3,20 Euro 504,00 Euro ¹) bei einem Jahres-Wasserverbrauch von 120 Kubikmetern; ²) pro Hausbewohner; ³) pro Wohnung bzw. Hausanschluss Nicht berücksichtigt in der Tabelle wurden Putzkau und Frankenthal. In beiden Orten gibt es dezentrale Abwasserkonzepte.

