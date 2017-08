Teurer Wahlkampf Im Ringen um die Gunst der Wähler liefern sich die Parteien eine regelrechte Materialschlacht. Die hat ihren Preis.

Nicht kleckern, sondern klotzen: In Göda hat die CDU schon eine ihrer großen Leinwände aufgestellt. Die Parteien investieren auch dieses Jahr insgesamt wieder mehrere Zehntausend Euro, um die Wähler in der Region um Bautzen für sich zu gewinnen. © Uwe Soeder

Die ersten Plakate hängen bereits, mehrere Tausend weitere werden noch hinzukommen. Keine sechs Wochen mehr sind es bis zur Bundestagswahl und die Parteien haben jetzt die heiße Phase des Wahlkampfs gestartet. Tag für Tag und Nacht für Nacht ziehen die Mitstreiter der Parteien durch den Wahlkreis Bautzen, hängen auf Pappen gepresste Botschaften und Konterfeis an Masten. Und damit nicht genug. Bis zur Bundestagswahl am 24. September werden zahlreiche Broschüren verteilt, planen die Kandidaten zudem Infostände und Aktionen. Eine Materialschlacht, die sich die Parteien viel Geld kosten lassen.

Die mit Abstand meisten Plakate haben die Linken vorbereitet. Gut 2 300 Stück liegen auf Lager, die nun nach und nach im Wahlkreis aufgehangen werden. Der umfasst gewissermaßen den gesamten Landkreis – mit Ausnahme der Region um Radeberg. Die ist einem Wahlkreis in Dresden zugeschlagen. Und in der riesigen Fläche mit größeren Städten wie Bautzen, Kamenz, Hoyerswerda und Bischofswerda wollen alle Parteien gleichermaßen mit ihren Plakaten punkten. Die SPD plant mit 1 600 Stück, die FDP mit 1 400, die Grünen geben 1 100 Exemplare an. Das seien nicht mehr als bei der letzten Wahl, verspricht der hiesige Direktkandidat der Grünen, Jens Bitzka. Denn schließlich „soll es ja keine noch größere Plakatschlacht werden.“

Auch in kleinen Orten präsent

Die Städte nicht „zupflastern“ will auch die CDU. Genaue Zahlen nennt der Kreisverband allerdings nicht, verweist nur darauf, dass man auf Inhalte der Partei und den Direktkandidaten Roland Ermer mit etwa genauso vielen Plakaten an Straßenrändern und in Fußgängerzonen werben will, wie bei den Wahlen 2013. Wie viel Plakate der Mitbewerber von der AfD aufhängen will, bleibt vorerst ebenso offen. Eine Anfrage zum Wahlkampf an den Kreisverband blieb bislang unbeantwortet.

Dem obligatorischen Schilderwald zur Wahl werden wohl die wenigsten Einwohner des Landkreises entgehen. „Wir versuchen, im gesamten Wahlkreis präsent zu sein“, kündigt die Direktkandidatin der Sozialdemokraten, Dr. Uta Strewe an. Auch bei der CDU gibt es eine klare Ansage: „Jeder Ort, sei er noch so klein, ist uns wichtig“, sagt der Geschäftsführer des Kreisverbandes der Union, Thomas Israel.

Doch die Parteien setzen keineswegs nur auf Plakate. Die politischen Lager wollen die Menschen auch direkt daheim erreichen – mit Flyern, Postkarten und Zeitschriften in deren Briefkästen. Und auch hier stehen große Zahlen im Raum. Die Grünen möchten etwa 9 000 Werbekarten und 4 000 Wahlkampfzeitungen unters Volk bringen. Die Linken kündigen 5 000 Postkarten mit der Direktkandidatin Caren Lay an, dazu weitere 14 000 Exemplare eines Kurzwahlprogramms. Darüber hinaus lässt die Partei in der Region 39 000 Wahlkampfzeitungen verteilen.

Finanziert durch Mitglieder und Spenden

Viel Papier, das die politischen Lager auch jede Menge Geld kosten wird. Jeder Kreisverband plant mit mehreren Tausend Euro, hinzu kommen die vielen ehrenamtlichen Leistungen und teils noch Ausgaben, die die Direktkandidaten aus eigener Tasche finanzieren. Insgesamt, so sagt der Direktkandidat der FDP, Torsten Herbst, rechnet er im Wahlkreis mit Kosten von etwa 5 000 Euro. „Der größte Teil davon wird durch Spenden aus der Mitgliedschaft und von Sympathisanten abgedeckt“, sagt der Politiker, der zugleich als Spitzenkandidat für Sachsens Liberale ins Rennen geht. Die Grünen haben sich ein Budget von 8 000 Euro gesetzt, ebenso wie der SPD-Kreisverband. „Was am Ende vom privaten Vermögen hinzukommen wird, ist bislang noch nicht absehbar“, sagt Uta Strewe.

Der Kreisverband der Linken will unterdessen 12 000 Euro in den Wahlkampf investieren. Finanziert wird das durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. „Die Direktkandidatin Caren Lay hat, wie alle unsere Abgeordneten, monatlich freiwillig eine Wahlkampfspende über die letzten Jahre eingezahlt“, erklärt Felix Muster, der Geschäftsführer des Kreisverbandes. Die CDU hält sich derweil zu konkreten Summen bedeckt: „Jeder Wahlkampf kostet Geld. Roland Ermer und der CDU-Kreisverband werden die notwendigen Aufwendungen tragen“, heißt es dazu aus der Parteizentrale in Bautzen. Vor vier Jahren war die Union da noch auskunftsfreudiger: Damals hatte die CDU auf eine „niedrige fünfstellige Summe“ verwiesen.

