Teurer Wachmacher

20 000 Won, das sind schlappe 15 Euro, kostet die Tasse im „Coffe Kona“.

Das Café an der vierspurigen Straße sieht unscheinbar aus. Eine steile Treppe führt in die erste Etage. Gemütlich ist der Laden eingerichtet mit einem Sammelsurium an Sesseln und Stühlen, wie man es aus hippen Szenelokalen kennt.

Die Bedienung an der Theke preist die Köstlichkeit des Hauses an, eine Tasse Panama Esmeralda Special Geisha. Sollte man mal probiert haben, meint sie. Als bevorzugte „Milch-mit-Kaffee-Trinkerin“, die eben kein „Kaffee-schwarz-Junkie“ ist, fällt es schwer, diesem frisch Aufgebrühten geschmacklich etwas Besonderes abzugewinnen. Ausgefallen wird es erst beim Bezahlen. 20 000 Won, das sind schlappe 15 Euro, kostet die Tasse im „Coffe Kona“.

Gangneung ist nicht nur die Stadt des Eissports, sondern auch der Kaffeekultur, klärt später der Reiseführer auf. In der 200 000-Einwohner-Stadt gibt es mehr als 300 Orte, an denen Besucher eine köstliche Tasse vom Lieblingsgetränk der Deutschen trinken können. Geschulte Baristas brühen den Wachmacher immer frisch auf. „Gangneungs Kaffee ist wie Hausmannskost, die uns an die Rezepte unserer Mutter erinnert“, wird Yi Jongduck von der Kultur- und Kunststiftung in einer Broschüre zitiert. Die Stadt an der südkoreanischen Ostküste wirbt sogar mit einer Kaffeestraße.

Um die Ecke vom Olympiadorf lädt derweil das Hunde-Café „Play Dog“ ein. Der Kaffee schmeckt dort zwar nicht besonders, aber man ist nie allein. Ein Dutzend Hunde laufen umher, wedeln und springen unaufgefordert auf den Schoß der Gäste. Die Sitzplätze sind auch rar, der kleine Laden ist eher eine Spielwiese für Hündchen und Herrchen. Vielleicht eine neue Geschäftsidee in Deutschland. Oder ist das schon kalter Kaffee?

