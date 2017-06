Teurer Versicherungsschutz Auch vier Jahre nach der letzten Flut herrscht Unsicherheit. Aber auch in der höchsten Gefahrenzone gibt es Schutz.

Wer in der Döbelner Innenstadt ein Haus besitzt und das gegen Elementarschäden durch Überschwemmungen versichern will, der muss tief in die Taschen greifen. Die Rede ist unter anderem von 300 Euro Beitrag pro Monat und im Schadensfall einer Selbstbeteiligung von 15 000 Euro. Das schreckt die meisten ab. Vor allem Unternehmen finden oftmals keine passende Versicherung für ihr Geschäft im Flutgebiet.

Das Thema, dass es für Gebäude in dieser Gefahrenzone keinen Versicherungsschutz gibt, ist scheinbar vom Tisch. Mehr als 20 deutsche Versicherer bieten die Möglichkeit an, sich gegen Elementarschäden zu versichern. „Das Angebot ist auf jeden Fall da“, sagt Kathrin Jarosch, Sprecherin des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Eine Anfrage unter anderem bei der Allianz in Döbeln oder der hiesigen Sparkassenversicherung bestätigt das. Aus den Agenturen heißt es aber auch, dass der Versicherungsschutz entsprechende Preise hat.

Trotzdem gibt es noch die Versicherer, die einen Schutz für Gebäude in den hohen Gefahrenzonen ablehnen. „Für Zürs-Zone drei und vier braucht man dort nicht erst anfragen“, sagt Gerrit Muntschick vom Maklerzentrum Döbeln GmbH & Co. KG. „Das Zonierungssystem Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (Zürs) hilft Versicherern, Hochwasserrisiken einzuschätzen und Prämien für Elementarschadenversicherungen risikogerecht zu berechnen“, erklärt Kathrin Jarosch das Modell. In ganz Sachsen lagen 2016 rund 6 300 Adressen (0,7 Prozent) im Bereich der höchsten Stufe vier, fast 30 000 (3,2 Prozent) im Bereich der Stufe drei.

Immobilienmakler Wolfgang Müller hat für seine Objekte verschiedene Erfahrungen gemacht. Ihm wurde die Versicherung gekündigt, er hat aber auch neue Angebote bekommen. „Bei Objekten, die 2013 nicht von der Flut betroffen waren, habe ich auch nur die normale Gebäudeversicherung“, sagt der Döbelner. Sind die Preise für die Elementarversicherung um das doppelte teurer als die Feuer-, Leitungswasser-, Sturmversicherung, dann mutet er den Mieter die Mehrkosten noch zu. Teurere Angebote hat Müller abgelehnt. Er hofft, dass die Prämien sinken, sobald der Flutschutz, der von der Landestalsperrenverwaltung in Döbeln gebaut wird, fertig ist.

Nach aktuellem Stand hat der Bau keinen Einfluss auf die Höhe der Versicherungsprämien, sagt Versicherungsmakler Gerrit Muntschick. „Das ist mehr zur Beruhigung der Leute. Bisher ist es auch nur Flickwerk.“ Ist der Bau abgeschlossen, müsse er sich erst bewähren. Nur dann könnte die Schutzvorrichtung auch für die Versicherer eine Rolle spielen.

Zum Teil erkennen die Versicherer wie die Allianz an, wenn die Hauseigentümer etwas für den Flutschutz getan haben. „Honoriert wird zum Beispiel der Umbau der Heizung vom Keller auf den Dachboden“, sagt Makler Muntschick. Viele der Eigentümer, die ihre Häuser von Hans-Peter Dietrich aus Döbeln verwalten lassen, haben das getan. Auch Elektrikverteiler wurden aus dem Keller entfernt. „Ärgerlich ist, dass bei ein bis zwei Häusern die Mehrkosten für den Umbau nicht getragen worden sind“, so Dietrich vom SD Immobilien- und Hausverwaltungsdienst. Er betreut etwa 500 Wohn- und Gewerbeeinheiten in Döbeln und Waldheim. Weil er so viele Objekte zu versichern hat, seien die Versicherer das Risiko eingegangen, auch die in der Gefahrenzone mit zu versichern. Wolfgang Müller hat bisher sieben Objekte mit Pumpen und Dammbauten vor einer nächsten Flut geschützt. Manche Versicherungen haben auch Auflagen erteilt, so zum Beispiel die Sparkassenversicherung. Die Sparkasse am Erich-Heckel-Platz musste zum Beispiel Flutmauern errichten, sagt Yvonne Hahn von der Sparkassenversicherung.

Eine Versicherungspflicht für Elementarschäden, wie sie die Verbraucherzentrale Sachsen fordert, lehnt Gerrit Muntschick ab. Denn nicht jeder ist von der Flutgefahr betroffen. „Was interessiert den Mieter im dritten Obergeschoss das Hochwasser“, sagt Muntschick. Oft seien diese Mieter nicht bereit, die Mehrkosten zu tragen und ziehen aus. In der Regel sei es daher so, dass der Vermieter nur einen Teil der Kosten umlegt. Auch Müller wendet sich dagegen. „Wir haben schon so viele Pflichten, wo wollen wir uns da noch bewegen?“ Andere wiederum sprechen sich für eine solche Pflicht aus, wie sie auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich nach der Flut 2013 in Döbeln versprochen hat. Laut einer Umfrage der Verbraucherzentrale Sachsen sind fast 70 Prozent der Sachsen für die Pflicht. „Für die Politik sollte dieses klare Ergebnis ein Beleg dafür sein, dass die Bürger bereit sind, im Interesse des Gemeinwohls einen Eingriff in ihre Privatautonomie zu akzeptieren“, kommentiert Andrea Heyer, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Sachsen, das Ergebnis.

Viele Bürger unterliegen laut der GDV dem Irrtum, nicht von einer Naturgefahr betroffen zu sein. Doch die Gefahr nimmt zu. Kommt die Pflicht, legt die Verbraucherzentrale Wert darauf, dass die Prämien bezahlbar bleiben, der Schutz für alle zugänglich ist und die Beiträge für die bisher Versicherten nicht wesentlich steigen. Eine Staatshilfe in Katastrophenfällen soll es dann jedoch nicht mehr geben.

Überblick über die Versicherungsgesellschaften, die Elementarschutz anbieten: www.naturgefahren.sachsen.de/welche-versicherer-elementarschaden.htm

