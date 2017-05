Teurer Tick für den Kick Die Uhrenfirma Grossmann setzt auf Schwarz-Gelb. Die Zeitmesser werden sich aber nur betuchte Fußballfans leisten können.

Mit der Benu Gangreserve „Schwarz-Gelb“ möchte Uhrenfirma Grossmann Dynamo-Fans begeistern. Der Preis liegt bei 39 800 Euro. © PR

Bisher versuchte der Glashütter Uhrenhersteller Moritz Grossmann, auf dem internationalen Parkett Uhrenfans für seine Produkte zu begeistern. Dazu fuhr die Geschäftsführung erst im Februar bis nach Dubai, um die Uhren der Manufaktur auf einem großen Polo-Turnier zu präsentieren und dieses zu unterstützen. Nun hat Grossmann eine Uhr konstruiert, die hiesige Sportfreunde begeistern soll, speziell die von Dynamo Dresden. Den Betuchten unter ihnen bietet die Uhrenfirma das Sondermodell Benu Gangreserve „Schwarz-Gelb“ zum Preis von 39 800 Euro an. Das Besondere daran: Die Käufer erhalten eine mechanische Armbanduhr, die es – passend zum Thema Fußball – so nur elfmal geben wird. Das aus Weißgold gefertigte Gehäuse steht ganz in der Ästhetik der Modelllinie Benu. Die Vereinsfarben von Dynamo spiegeln sich indes an mehreren Stellen der Uhr wider, so an der Gangreserveanzeige. Auf der können die Träger ablesen, wie lange das Herz der Uhr noch schlägt, beziehungsweise, wann sie wieder aufgezogen werden muss. „Bei Vollaufzug ist der sichtbare Balken im Zifferblattausschnitt schwarz“, erklärt Sprecherin Yvonne Aulhorn. Während des Ablaufens der Uhr wird der Balken zunehmend gelb.

Die Vereinsfarben bestimmen die rhombischen Zeiger, die aus Edelstahl gefertigt werden und die in der Manufaktur entstehen. Sie sind schwarz und erhalten eine gelbe Füllung. Damit bilden sie einen Kontrast zum dunklen Zifferblatt. Die Vereinsfarben bestimmen auch das Armband. Das schwarze Alligatorlederband bekommt eine gelbe Naht. Den deutlichsten Hinweis, dass die Uhr dem Traditionsklub aus Dresden gewidmet ist, gibt das für den Verein typisch geschwungene „D“. Dezent erscheint es auf dem Zifferblatt.

Keine Bandenwerbung

Die Idee, diese Uhr zu bauen, hatte die Geschäftsführung um Christine Hutter. Ihr ist nicht entgangen, dass der Fußball in der Region eine große Bedeutung hat. „Dynamo hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung gemacht, die nicht zuletzt mit dem Aufstieg in die zweite Liga belohnt wurde“, sagt sie. „Wir haben das Team um Sportgeschäftsführer Ralf Minge und Cheftrainer Uwe Neuhaus als eine großartige Sportgemeinschaft kennengelernt und freuen uns auf die spannende Zusammenarbeit“, ergänzt sie.

Diese wurde Anfang des Jahres gestartet. Grossmann nahm Kontakt zum Rechtevermarkter des Vereins, der Firma Lagardère Sports, auf. Dieser verkaufte der Uhrenfirma die Lizenz für die Nutzung der Vereinsfarben und des Schriftzuges. Wie viel Geld dafür bezahlt wurde, teilte Grossmann auf Nachfrage nicht mit. Darüber sei Stillschweigen vereinbart, hieß es. Der Verein selbst bekommt keine gesonderte Zahlung mehr, erklärt Frau Aulhorn.

Die Zusammenarbeit zwischen der Uhrenfirma und dem Fußballverein soll weitergeführt werden. „Wir stehen erst am Anfang“, erklärt Frau Aulhorn. Es gäbe Ideen, die aber noch nicht spruchreif seien. Eines aber kann sie ausschließen: Grossmann werde kein Sponsor, der auf den Trikots oder auf der Bande im Dresdner DDV-Stadion in Erscheinung treten werde.

